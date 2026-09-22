Raphinha está siendo el mejor jugador en el arranque de la temporada. Con 14 goles en ocho partidos, el arranque del futbolista brasileño es impresionante. Marcos López analiza en OKSCOUTING este impresionante nivel de Raphinha, que ha llevado al Barcelona a conseguir el pleno de victorias: 7 de 7 en Liga y también triunfo en el único partido de Champions.