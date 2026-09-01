El Barcelona hace oficial el fichaje de Gabriel Jesús

Ya es oficial. Gabriel Jesús es nuevo jugador del FC Barcelona. Después de unos días de mucho trabajo en las oficinas del club azulgrana, Joan Laporta ha cerrado en el último día de mercado la llegada del delantero brasileño. Una operación que llega después de no conseguir el fichaje de Julián Álvarez y que ha obligado a la entidad culé a tener que recurrir a una segunda opción para dar al entrenador alemán el último refuerzo en ataque.

Gabriel Jesús llega procedente del Arsenal y es un delantero que cuenta con una gran experiencia en Europa. Formado en el Palmeiras brasileño, el delantero fichó por el Manchester City de Pep Guardiola en verano de 2016 a cambio de 32 millones de euros. Allí gozó de su mejor etapa, marcando 95 goles en 236 partidos y con un palmarés de 4 Premier League, 1 FA Cup, 4 Copas de la Liga, 2 Supercopas de Inglaterra.

Sin embargo, la llegada de Erling Haaland en verano de 2022 hizo que se viese obligado a salir y poner rumbo al Arsenal de Mikel Arteta a cambio de 52 millones de euros. Tuvo buenos números de cara a puerta con 32 goles en 123 partidos. Sin embargo, hace cuatro años sufrió una grave lesión de rodilla que le ha impedido volver al 100%, aunque en su llegada a Barcelona despejó toda duda sobre su estado: «Estoy contento, la rodilla está perfecta», declaró.

A sus 29 años, Gabriel Jesús quiere tener una segunda juventud al lado de Flick. El alemán quería un perfil: «Es un delantero top. Estoy muy contento de que esté aquí. Nos puede dar muchas cosas», confesó después del partido ante el Rayo este lunes. Un refuerzo para añadir más pólvora y recursos al Barcelona para esta temporada. De esta forma, el carioca se reencontrará con Rodri y Cancelo de su etapa en Manchester y se une a Gordon y Adeyemi como los nuevos refuerzos en la delantera.