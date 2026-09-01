Así es la vida de Gabriel Jesús: edad, cuánto dinero gana, quién es su pareja y sus problemas de rodilla

Gabriel Jesús (Sao Paulo, 3 de abril de 1997) es el último fichaje del Barcelona que llega procedente del Arsenal a cambio de 10 millones de euros. El delantero brasileño llega al Camp Nou para ampliar el fondo de armario de la plantilla de un Hansi Flick que este verano ha perdido a Robert Lewandowski y Ferran Torres. El nuevo ‘9’ culé llega después de varias temporadas marcadas por las lesiones. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la carrera de Gabriel Jesús.

Gabriel Jesús es el hombre del momento en el Barcelona después de que Deco maniobrara una operación sorpresa para cerrar el fichaje del delantero brasileño. Ante la negativa del Atlético de dejar salir a Julián Álvarez, el conjunto culé ha bajado las pretensiones con respecto al fichaje del ‘9’ y finalmente el elegido ha sido Gabriel Jesús para llenar el hueco goleador que han dejado Robert Lewandowski y Ferran Torres.

Cuántos años tiene Gabriel Jesús

Gabriel Jesús llega al Barcelona con 29 años y después de una larga trayectoria en Europa desde que llegó al Manchester City en el año 2017 procedente del Palmeiras.

Edad y peso de Gabriel Jesús

Gabriel Jesús tiene 29 años, pesa 73 kilos y mide 1,75 metros.

En qué equipos ha jugado Gabriel Jesús

Gabriel Jesús despertó el interés de los mejores equipos del mundo por sus buenas actuaciones en el Palmeiras y eso hizo que el Manchester City pagara 32 millones de euros para hacerse con los servicios del futbolista. El 1 de enero de 2017 se incorporó a las órdenes de Pep Guardiola y acabó la temporada con siete goles en 10 partidos.

Durante las cinco siguientes temporadas fue sumando títulos con el Manchester City mientras alternaba titularidades en la delantera, sufría problemas físicos y marcaba goles. En 265 partidos con los citizen logró 96 goles antes de marcharse al Arsenal en el año 2022 a cambio de 52 millones de euros. Su etapa en el conjunto gunner ha estado marcada por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que se produjo en enero de 2025 en un partido ante el United y que le tuvo de baja 11 meses. En total, en el Arsenal ha marcado 13 goles y ha repartido 22 asistencias en 123 partidos.

La familia de Gabriel Jesús

Gabriel Jesús estuvo viendo el partido del Barcelona contra el Rayo acompañado por su pareja actual y su hija, que es fruto de la relación que mantuvo con Raiane Lima. La historia familiar del delantero brasileño está marcada por el abandono del núcleo familiar por parte de su padre.

Que problemas de rodilla tuvo Gabriel Jesús

Gabriel Jesús se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda el pasado 12 de enero de 2025 en un partido contra el United que le tuvo 11 meses de baja. «Estoy contento, la rodilla está perfecta», dijo el delantero a su llegada a Barcelona antes de firmar el contrato que le unirá al club culé durante las próximas temporadas.