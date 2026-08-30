El Barcelona encarrila el fichaje de Gabriel Jesús tras el fracaso con Julián Álvarez

El Barcelona está muy cerca de hacer oficial el fichaje de Gabriel Jesús. Después de un verano intentando traer a Julián Álvarez al Camp Nou, el fracaso de no convencer al Atlético ha obligado a Joan Laporta a tener que buscar una alternativa de última hora. Es por ello que el delantero brasileño ha sido el elegido por la directiva para ser el 9 que reemplace a Lewandowski esta temporada.

Desde un primer momento, el argentino era el gran deseado del mercado. El guiño de querer cumplir su sueño hizo que el Barça intentase toda fórmula, pero la negativa rotunda del club rojiblanco de dejarle ir se cerró completamente. Conscientes del poco margen para apurar el fichaje de La Araña, Deco activó el ‘plan b’ y Gabriel Jesús ha sido el elegido. Una operación por la que los culés van a pagar en torno a los 10 millones de euros más variables.

Un fichaje que, según informa Fabrizio Romano, podría llegar este lunes o martes para viajar a Barcelona y pasar el reconocimiento médico, todo autorizado por el Arsenal. El delantero de 29 años terminaba contrato en junio de 2027 y apenas estaba contando para Mikel Arteta tras la llegada de Gyokeres el pasado verano. No fue convocado en los dos partidos de la temporada con el club londinense y se espera que en las próximas horas se cierre totalmente el acuerdo.

Gabriel Jesús tiene experiencia en el fútbol europeo y conoce la exigencia después de haber jugado en clubes como el Manchester City de Guardiola y el Arsenal. Sin embargo, su carrera fue truncada hace cuatro años tras sufrir una grave lesión de rodilla. Un perfil con gol y que encaja en el rol que quiere Hansi Flick por su desborde y rapidez con el balón.