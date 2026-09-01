Flick ya habla de su 9: «Gabriel Jesus nos va a dar muchas cosas»

Hansi Flick dio la bienvenida a su 9, Gabriel Jesus, tras la victoria del Barcelona frente al Rayo Vallecano. El delantero brasileño vio el partido desde el palco del Camp Nou, a la espera de que se haga oficial su llegada al club azulgrana. El técnico aseguró que «para mí es un delantero top. Puede darnos muchas cosas. Estoy muy contento de que esté aquí».

Sobre la reacción del equipo a los dos goles encajados del equipo, especialmente al 0-1, Flick comentó que «en la primera parte jugamos muy bien. El 0-1 tuvo una buena reacción por nuestra parte. Es algo que podía ocurrir, pero la respuesta fue muy buena».

«Cuando juegas en casa, tienes que controlar mejor el partido. Tenemos la calidad para controlar mejor el partido, tener más posesión y más control. La mentalidad es buena, querer siempre atacar, pero tenemos que tener más calma a veces con el balón y recuperar el control», añadió el técnico alemán en DAZN.

Respecto a si Rodri Hernández puede darles ese control del balón que pide, Hansi Flick respondió con rotundidad: «Sí, eso es también por lo que está aquí, para ayudar a tener el control y mejorar al equipo. Físicamente tiene que mejorar, ya lo sabemos. Tenemos que controlar más la pelota. El Rayo es un buen equipo con jugadores rápidos. Ellos lo han hecho muy bien. Esas situaciones tenemos que controlarlas mejor».