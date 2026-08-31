OKSCOUTING

Gabriel Jesús, uno de los importantes

Marcos López analiza la llegada del brasileño al equipo azulgrana

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Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

En esta edición de OKSCOUTING, Marcos López analiza la llegada de Gabriel Jesús al Barcelona. Después de un verano plagado de rumores en torno al fichaje fallido de Julián Álvarez, el club azulgrana ha recurrido al delantero brasileño, cuyas últimas temporadas han estado marcadas por las lesiones y los problemas físicos. Así valora el periodista asturiano su fichaje por el Barça.

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