Gabriel Jesús, uno de los importantes
Marcos López analiza la llegada del brasileño al equipo azulgrana
En esta edición de OKSCOUTING, Marcos López analiza la llegada de Gabriel Jesús al Barcelona. Después de un verano plagado de rumores en torno al fichaje fallido de Julián Álvarez, el club azulgrana ha recurrido al delantero brasileño, cuyas últimas temporadas han estado marcadas por las lesiones y los problemas físicos. Así valora el periodista asturiano su fichaje por el Barça.
Temas:
- FC Barcelona
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