Portazo del Atlético a Laporta y el Barcelona por Julián Álvarez: «No va a existir ninguna negociación»

El culebrón de Julián Álvarez parece no tener fin. El Atlético de Madrid ha repetido en múltiples ocasiones que el jugador seguirá vistiendo de rojiblanco. Sin embargo, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha vuelto a poner la oferta de los blaugranas sobre la mesa. Además, el argentino se ha perdido los dos últimos entrenamientos por una supuesta indisposición. El equipo ha emitido un comunicado para aclarar su futuro.

La situación está llegando al límite a falta de seis días para el cierre de mercado. El cuadro madrileño ha hecho público el respaldo unánime del Consejo de Administración a la decisión de no negociar con el Barça. Por lo tanto, parece que el pulso del delantero no está dando sus frutos, lo que le supondrá duras consecuencias con la afición colchonera.

El Comunicado del Atlético de Madrid que le cierra la puerta al FC Barcelona

Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Alvarez al Fútbol Club Barcelona.

Los miembros del Consejo de Administración son conscientes de que “el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez”.

El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores.