La polémica frase del árbitro tras perdonar una roja a Lamine Yamal: «Le metes un pisotón que flipas»

La Liga publicó el lunes las imágenes de la cámara que el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias llevó en su camiseta durante el pasado duelo ante el Barcelona y Athletic Club, que no estuvo exento de polémica. Estas imágenes han desvelado una frase pronunciada por el colegiado a Lamine Yamal después de dejar sin castigo un pisotón del internacional español a Laporte durante los últimos minutos de la primera mitad.

La Liga ha apostado por una gran novedad para esta temporada y esta tiene que ver con la RefCam, una cámara que llevan los árbitros en la camiseta y que permite a los aficionados revivir los momentos del partido como si estuvieran sobre el césped y también conocer todas las conversaciones entre los colegiados y futbolistas. En la tarde del lunes se hicieron públicas las imágenes del Barcelona-Athletic Club disputado el pasado jueves y estas no están exentas de polémica.

Principalmente porque en los últimos segundos de la primera mitad, y con 1-0 a favor del Barcelona, Lamine Yamal llegó tarde a una acción y propinó un pisotón a Laporte, que se quedó tendido en el suelo durante unos minutos. Para sorpresa de todos, el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias decidió no castigar la acción ni tan siquiera con tarjeta amarilla. Ahora ha salido la conversación que tuvo el árbitro con Lamine Yamal y Unai Simón, que reclamó la tarjeta para el delantero del Barcelona.

La conversación entre el árbitro y Lamine tras el «pisotón» sin castigo

«Escucha, le metes un pisotón que flipas», le dice Ortiz Arias a Lamine Yamal mientras se dirige al lugar de los hechos. A esto responde el jugador del Barcelona con un «es un pesado», haciendo referencia a Unai Simón, que pidió la amonestación por un «pisotón muy gordo». Ante la sorpresa del portero, el árbitro le responde con un «yo creo que sin querer llega tarde».

«Ya, pero ¿y eso qué? ¿No lo sancionas con amarilla?», dice sorprendido Unai Simón ante la expresión «sin querer». «Bueno, he considerado que no», le responde el árbitro al portero y capitán del Athletic, que finaliza con la siguiente frase: «Mira, pues ya está. Ahí se ha acabado la conversación».