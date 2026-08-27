Barcelona – Athletic Club, resultado final: goles, gol anulado, estadísticas y resumen del partido de La Liga EA Sports
El Barcelona y el Athletic Club ya están preparados para ofrecer, a priori, un gran partido en el Camp Nou. Se trata de dos equipos históricos de nuestro campeonato que el sorteo quiso que se vieran en la jornada 1 de la Liga y el Mundial que se jugase unos días después porque ambos conjuntos tenían jugadores que estaban dándole a España su segunda estrella. Ahora, ya representando a sus clubes, esta noche lucharán por los tres puntos, que son bastante importantes a pesar de que esto sólo acaba de comenzar. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto este apasionante Barcelona – Athletic Club.
Barcelona – Athletic Club, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Ahora mismo el Real Madrid es el líder de la clasificación con seis puntos en su casillero, los mismos que tienen el Sevilla y el Real Betis. Alavés y Atlético les sigue con cuatro unidades. Por su parte, el Barcelona tiene tres en su haber y eso significa que si esta noche consigue la victoria frente al Athletic Club en el Camp Nou conseguirán hacer pleno y así igualar a su eterno rival y a las dos entidades andaluzas. Por su parte, el conjunto vasco perdió en su estreno el otro día y hoy buscará dar la sorpresa en la Ciudad Condal.
Un gran arranque
El Barcelona debutó en el campeonato liguero el pasado domingo en el Martínez Valero y lo hizo por todo lo alto. Los de Hansi Flick fueron un rodillo y golearon por 0-5 al Elche. Karim Adeyemi marcó su primer gol como azulgrana, pero los verdaderos protagonistas del encuentro fueron Raphinha y Fermín López, que anotaron sendos dobletes para completar la manita al cuadro ilicitano. De esta forma, el vigente campeón se estrenó con un marcador tan contundente con el que demuestra que este año quiere su tercer título consecutivo.
Partidazo en el Camp Nou
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la emisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Athletic Club que corresponde a la jornada 1 de la Liga. Este choque, que se juega en el Camp Nou, se tuvo que aplazar por la presencia de jugadores de ambos conjuntos en la final del Mundial 2026, por lo que la patronal de Javier Tebas se vio obligado a retrasar este choque en lugar de haber hecho que el campeonato liguero empezase una semana más tarde.
Unai Simón, el MVP
Pese a haber perdido 2-0 en el Camp Nou, Unai Simón ha sido el ganador del MVP del choque.
¡FINAL EN BARCELONA!
Termina el encuentro en el camp Nou. El Barça suma los tres puntos al ganar 2-0 al Athletic Club con los goles de Raphinha y Fermín López.
Min 90+2
Otra vez Unai
Esta vez fue más fácil, pero otra que detuvo Unai Simón. Fue a un disparo centrado y sencillo desde fuera del área de Lamine Yamal.
Min 90
Tiempo añadido
El cuarto árbitro anuncia que se jugarán 4 minutos más en este segundo tiempo.
Min 89
Lamine Yamal
Nos acercamos al final del partido y todavía puede marcar, pero a Lamine Yamal se le está resistiendo el gol en este arranque de temporada. Hoy lo ha intentado en varias ocasiones, pero no ha conseguido batir a su compañero en la Selección.
Min 88
¡Unai Simón!
Vaya centro de Lamine Yamal al segundo palo y el remate a bocajarro de Adeyemi lo detuvo Unai Simón. Paradón del internacional.
Min 85
Otro cambio
Hansi Flick ahora quita del verde a Pedri, al que el público ovaciona y corea su nombre, y mete a Cancelo. Parece que Xavi Espart pasa al mediocentro.
Min 82
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE FERMÍN LÓPEZ! Si marcha Raphinha, también tiene que marcar el andaluz. Centro de Karim Adeyemi desde el carril izquierdo de los azulgranas y el centrocampista aprovecha un fallo de Laporte para batir a Unai Simón y sentenciar el choque.
Min 80
Doble cambio
Entran Koundé y Adeyemi y salen del verde Eric García y Gordon. En el Athletic entró Djaló por Guruzeta.
Min 78
Jugada fallida
Falta lateral peligrosa a favor del Barcelona. Intentaron una jugada ensayada, pero el disparo de Lamine Yamal se estrelló en la zaga bilbaína. En la segunda acción Cubarsí intentó una chilena que detuvo con un paradón Unai Simón, pero estaba en fuera de juego.
Min 75
¡Al palo el Athletic!
Reclamó falta Eric García y no se señaló nada. Sancet chutó desde la medialuna del área y el balón se estrelló en el poste. Luego los vascos tuvieron un córner y Dani Olmo despejó con un zapatazo.
Min 74
¡Arriba!
Remate muy alto de Sancet tras un centro desde el costado derecho.
Min 72
¡Fuera!
Otra ocasión para el Barcelona, esta vez para Gordon, pero le incomodaron y forzó el córner. Lo sacó Lamine Yamal y despejó la defensa visitante.
Min 70
Doble cambio
Terzic hace dos sustituciones. Gerenabarrena y Adama entran por Johaneko y Jauregizar.
Min 68
Unai Simón
Estuvo rápido el portero del Athletic para salir y evitar que Lamine Yamal tuviera una ocasión clara. Johaneko se fue al suelo y parece que le va a costar seguir.
Min 67
Cuánto va el Barcelona – Athletic
El Barcelona sigue ganando 1-0 al Athletic Club gracias al solitario tanto de Raphinha en el primer tiempo. Veremos si el marcador se mueve antes del pitido final.
Min 62
¡Debuta Rodri!
En la falta lateral Raphinha puso el balón en el segundo palo y Fermín remató con una buena volea, pero Unai Simón le negó el gol. Aprovechó Hansi Flick para una doble sustitución. Entraron Rodri y Dani Olmo y se marcharon Raphinha y Marc Bernal.
Min 61
Amarilla
Cartulina para Johaneko, que agarró a Lamine después de que el ’10’ le tirara un cañito bastante bonito.
Min 59
Unai Simón
Disparo de Xavi Espart que despeja de puños Unai Simón. Hizo dos cambios el Athletic. Se marchan los hermanos Williams y entran Berenguer y Robert Navarro. Pitada, otra vez, para Nico.
Min 57
No hubo penalti
Reclamó un penalti Gordon después de que Rincón le derribase, pero ni el árbitro ni el VAR lo consideraron oportuno. En el córner el Barcelona perdió el balón rápidamente.
Min 55
¡Unai Simón!
Buena acción de Fermín López, que, casi sin ángulo, se la jugó y obligó a Unai Simón a meter un pie salvador y evitar el segundo del Barcelona. En el córner despejó la zaga del Athletic en el primer poste.
Min 53
¡Al larguero!
Lamine Yamal acaba de estrellar un palo en el larguero tras recuperar un balón.
Min 52
La presión vasca
Los jugadores del Athletic Club siguen dándolo todo al presionar. Son conscientes de que un robo rápido o un ataque fugaz puede darles opciones de igualar la contienda.
Min 48
Tarjeta amarilla
Cartulina amarilla para Guruzeta, que le dio una patada a Pau Cubarsí en el rostro cuando el central bajó la cabeza para darle al balón.
Min 46
¡Arriba!
Buen movimiento de Raphinha y qué bien vio a Gordon, que entraba desde atrás. El disparo del inglés se fue a las nubes.
¡Comienza el segundo tiempo!
Rueda otra vez el balón en el Camp Nou. Ahora le tocó sacar de centro al Athletic Club.
Las esteladas
El Barcelona colocó esteladas gigantes y repartió entre sus aficionados para boicotear a los campeones del mundo.
La polémica
La acción polémica del primer tiempo fue la amarilla para Xavi Espart. Para muchos era el último defensor, pero también pisó a Laporte en otra acción.
¡Descanso en el Camp Nou!
Termina el primer tiempo en la Ciudad Condal. Los futbolistas de ambos equipos se marchan a vestuarios con el Barcelona ganando 1-0 al Athletic.
Min 45
Tiempo añadido
Se añaden 3 minutos en el Camp Nou. Justo tuvo el Barcelona dos saques de esquinas consecutivos, por lo que ha rondado la portería de Unai Simón.
Min 44
Fuera de juego
Ocasión para Iñaki Williams, pero estrelló el cuero en el muñeco. Por suerte para él se había señalado fuera de juego.
Min 41
¡La falló Lamine Yamal!
Robo de Marc Bernal y pase para dejar solo a Lamine Yamal. El extremo pecó de individualista, ya que disparó y Unai Simón le detuvo su disparo. Podía haber hecho el pase de la muerte con Gordon y no lo hizo, así que no llegó el segundo del Barça.
Min 40
Lo intentó Nico Williams
Un nuevo saque de esquina para el combinado de Bilbao. Lo sacaron en corto y el disparo de Nico Williams al palo corto desde fuera del área se marchó por línea de fondo.
Min 37
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE RAPHINHA! Vaya pase en profundidad se sacó Pedri al ver el desmarque del brasileño. El ex del Leeds, en vez de definir, se regateó a Unai Simón y empujó el balón al fondo de la red.
Min 37
Fuera de juego
Disparo de Johaneko que se marcha fuera, pero el lateral estaba en fuera de juego y la acción fue invalidada.
Min 34
Cómo va el Barcelona – Athletic
Nos empezamos a acercar al descanso y el resultado inicial no se ha movido, por lo que el Barcelona y Athletic firman, por ahora, tablas (0-0) en el Camp Nou.
Min 31
Córner para los vascos
Córner a favor del Athletic Club que despejó Raphinha en el primer palo.
Min 29
¡GOL ANULADO AL BARÇA!
Balón en largo para Lamine Yamal, que roza el balón. La bola le llega a Gordon que pone un centro y que Pedri acaba mandando al fondo de la red, pero se señaló fuera de juego del de Rocafonda.
Min 27
Amarilla
Cartulina para Xavi Espart por derribar a Iñaki Williams. La acción vino precedida por un fallo de Gerard Martín.
Min 24
¡Al palo!
La tuvo el Barcelona. Centro de Espart que cabeceo al poste Raphinha. El rechace le fue a Lamine Yamal, pero su chut lo desvió un defensor vasco. En el córner, una vez más, no generaron peligro.
Min 21
Joan García
Error defensivo de la defensa adelantada del Barcelona y Guruzeta pudo haberse plantado en un mano a mano, pero Joan García estaba bastante atento y fue más rápido para despejar el balón y que no llegase el atacante.
Min 19
¡Unai Simón!
Gran jugada de Gordon, que le tiró un caño a Iñaki Williams. El cuero acabó en Lamine Yamal, que se sacó un disparo complicado que repelió Unai Simón estirándose con una palomita. En el córner no generaron peligro los azulgranas.
Min 15
Control culé
Por ahora se está viendo a un Barcelona más cómodo con el balón, pero todavía no han conseguido incomodar en exceso a Unai Simón.
Min 11
¡Fuera!
Disparo colocado de Lamine Yamal que se marcha muy desviado. Estaba en el suelo Laporte, que se dolía bastante de una acción con Xavi Espart.
Min 8
Remata fuera Eric
Ocasión para el Barcelona, pero se le hizo de noche a Gordon, aunque los culés consiguieron un saque de esquina. En el córner, sacado en corto, acabó en un centro de Pedri al segundo palo y con un testarazo de Eric García que se marchó fuera.
Min 5
Despeja el Barça
Recibió el balón Nico Williams, que se llevó la pitada del Camp Nou. Su centró lo interceptó Pau Cubarsí. Hubo córner para el conjunto vasco, pero despejó Gerard Martín en el primer palo.
Min 1
Fuera de juego
Primer acercamiento del Barcelona. Xavi Espart dejó solo a Raphinha, que falló, aunque es cierto que estaba en posición antirreglamentaria.
¡Comienza el Barcelona – Athletic Club!
Rueda el balón ya en el Camp Nou. ¡Sacó el Barcelona! Previamente hubo un minuto de silencio por los socios fallecidos en el último año y por los muertos en la tragedia sucedida en el Nepal.
Esteladas
Saltan los futbolistas al terreno de juego y aficionados culés comienzan a sacar la estelada en ese acto promovido por Joan Laporta con el que no ha querido homenajear a sus campeones del mundo.
5 minutos
Ya no queda nada para que comience este partidazo en el Camp Nou y aprovechamos este ratito que queda para ofrecerles la mejor previa del Barcelona – Athletic Club.
La polémica de Laporta
Joan Laporta ha sido noticia porque ha tomado una decisión bastante sorprendente. No hará homenaje a todos los campeones del mundo del Barcelona para que haya un acto de exaltación a la estelada.
Hansi Flick
El entrenador del Barcelona habló en rueda de prensa y quiso esquivar la polémica sobre el no homenaje a los campeones del mundo. Las palabras de Hansi Flick.
Un nuevo fichaje
El Barcelona ha oficializado esta tarde el fichaje de Livakovic, que llega para reforzar la portería azulgrana.
El Barcelona responde
Rafa Yuste ha tomado la palabra y ha contestado a las duras declaraciones de Gil Marín en las que acusaba al club azulgrana de falsos y de falta de ética. La respuesta del Barça.
Julián Álvarez
El CEO del Atlético de Madrid ha hablado en el sorteo de la Champions League sobre el interés del Barcelona en el delantero argentino y ojo porque ha sido muy tajante. Esto ha dicho Gil Marín sobre Julián Álvarez.
Dónde ver por TV el Barcelona – Athletic
Recordamos que el Barcelona – Athletic Club se podrá ver por televisión en directo a través del canal de pago de Dazn. En la web de OKDIARIO te contaremos gratis en vivo online y en streaming el resultado, goles y minuto a minuto de lo que suceda en el Camp Nou.
Alineación del Athletic Club
Y también conocemos el once de Edin Terzic, con el que buscará dar la sorpresa en el Camp Nou. Esta es la alineación oficial del Athletic Club contra el Barcelona hoy: Unai Simón; Rincón, Yeray, Laporte, Johaneko; Jauregizar, Canales; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.
Ferran Torres
El delantero valenciano, héroe con el gol que nos dio la segunda estrella, se marchó al PSG tras el Mundial y el sorteo de la Champions ha querido que los galos se enfrenten a los azulgranas. El reencuentro de Ferran Torres con el Barça.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos el once escogido por Hansi Flick y ojo porque hay algún que otro cambio en relación al último choque. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Athletic Club: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.
A qué hora empieza el partido del Barcelona
Estamos con la cuenta atrás esperando que arranque este Barcelona – Athletic Club que fue programado por la Liga en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
El sorteo de la Champions
Hace un ratito terminó el sorteo de la fase de liga de la Champions League y el Barcelona ya conoce a sus rivales. Entre ellos destacan el PSG y el Manchester City. El resto de equipos a los que se enfrentarán los de Hansi Flick son el Aston Villa, Sporting de Portugal, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah.
Todo preparado en Barcelona
Falta una horita y media para que comience este partidazo de la jornada 1 de la Liga. Eso significa que en breves momentos vamos a conocer las alineaciones del Barcelona y del Athletic Club.
¡Hasta la próxima!
Nos despedimos por aquí de la narración de este partido en el que ha ganado el club azulgrana y lo hacemos dejándoles la crónica del Barcelona 2-0 Athletic, que justo acabamos de publicar. ¡Gracias por acompañarnos!