Flick pasa del homenaje a los campeones con España: «Fantástico trabajo en el Mundial, pero es pasado»

Hansi Flick ha restado importancia al homenaje del Barcelona a los campeones del mundo, que, según el club azulgrana, puede cancelarse por la actuación de la Policía con un aficionado culé que portaba una estelada en el Martínez Valero, estadio del Elche: «Estoy centrado en el partido. Los campeones han hecho un trabajo fantástico en el Mundial, pero eso es pasado. Debemos centrarnos en el partido de mañana».

El alemán también ha hablado del debut de Rodri Hernández con el Barcelona. El entrenador alemán tomó la palabra en la rueda de prensa previa al partido de Liga de su equipo contra el Athletic Club que tendrá lugar este jueves en el Camp Nou, donde, según el técnico, «lo normal» es que el centrocampista español juegue «mañana».

«Sí, puede jugar. Tenemos previsto que juegue», respondió a la pregunta de si Rodri tiene opciones de debutar ya este jueves con el Barça. «Tenemos también a Marc Bernal. Rodri tiene más experiencia, es un líder. Junto con Pedri podemos controlar el juego, la pelota. Eso es importante. Contra el Elche perdimos muchos balones. Cuando entró Pedri, el partido cambió. Eso es lo que necesitamos. Rodri es uno de los mejores. Tengo ganas de verlos jugar juntos en el Barça. Será top», añadió el alemán, entusiasmado por su centro del campo lleno de calidad.

Flick también habló de Lamine Yamal, que dejó unos gestos extraños al ser sustituido por Anthony Gordon en la segunda parte: «Tuvo un problema, un dolor de cabeza. Lamine es un genio. Ha tenido tres semanas de vacaciones y sólo ha podido entrenar unos días. Es normal que no esté al máximo nivel. Hay que encontrar una solución para que encuentre su mejor nivel. Valoro mucho sus 60 minutos. Participó en los dos primeros goles: presionó en el primero y dio un pase al primer toque en el segundo. Lo está haciendo bien día a día. Lo necesitamos».

«No creo que lo entienda (el cambio). Pero es normal, quiere jugar. Cuando eres un campeón, siempre buscas ganar el siguiente. Esa es y debe ser su actitud. Todos los jugadores de mi equipo tienen hambre de ganar la tercera liga consecutiva. Lucharemos por eso y trabajamos duro para conseguirlo», explicó.

Los nombres de Alejandro Balde, por su posible salida del Barcelona, y de Julián Álvarez también estuvieron sobre la mesa. «Es parte del equipo. Si juega o no, lo decidiremos mañana. He hablado con él. Es importante que esté comprometido con nosotros. Es muy joven, tiene mucho potencial. Cuando vi su primera temporada, fue fantástica. Ha mejorado, pero puede mejorar más. Tiene los colores del Barça en su corazón. Su faena es mejorar. Cada año hay jugadores que llegan de La Masia y quieren jugar. Tiene que estar comprometido al 100% en el fútbol profesional y darlo todo por el Barça», dijo acerca del lateral.

Luego optó por no referirse demasiado a Julián nuevamente: «No quiero hablar de él. Sólo quiero hablar de la situación del club. Hemos hecho grandes fichajes este mercado. El club también debe pensar en el futuro, no sólo en el presente. Yo pido lo mejor y más. Tengo toda mi confianza en el equipo que hay ahora. El club está haciendo una faena fantástica, porque estamos pensando en el futuro también. Eso estabiliza al club, que es lo que queremos».