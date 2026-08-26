La última de Julián Álvarez: no entrena con el Atlético por «indisposición»

El culebrón de Julián Álvarez parece no tener fin. Este miércoles ha tenido lugar la última con el argentino, que después de ser pitado y abucheado en su regreso al Metropolitano el pasado domingo en el partido de Liga contra el Villarreal no ha acudido al entrenamiento del Atlético de Madrid en el Cerro del Espino. El club rojiblanco asegura que el jugador sufre una «indisposición» que no le ha permitido ejercitarse a las órdenes del Cholo Simeone.

Ese partido, que terminó con empate (2-2) entre Atlético y Villarreal, marcó el retorno a la competición del delantero al entrar en el terreno de juego en el 66′, después de declarar su intención de marcharse al Barcelona durante el Mundial con Argentina. El argentino ha pasado una mala noche por la citada indisposición, por lo que no ha participado en la sesión de la mañana de este miércoles con vistas al choque ante el Sevilla de este sábado en el Pizjuán.

Para ese partido se espera que esté listo Julián Álvarez, que reapareció en Liga con el equipo rojiblanco ante el Villarreal, choque en el que fue silbado y abroncado por el público por su deseo expresado este verano, y hoy por hoy imposible, de fichar por el Barça. La oferta de 100 millones de euros a pagar en seis plazos a principios de junio presentada por el club azulgrana fue rechazada por el Atlético, que se ha remitido a la cláusula de rescisión del futbolista de 500 millones de euros.

A una semana del cierre del mercado, se ha reactivado el interés del Arsenal en el atacante argentino, según ha publicado la prensa inglesa, aunque el Atlético ha insistido durante todo el verano en la continuidad del delantero, con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030.

Más allá de la indisposición de Julián Álvarez, el también delantero Alexander Sörloth, baja en los dos encuentros jugados hasta ahora por el Atlético en Liga de esta temporada por una lesión muscular, es seria duda para el compromiso del próximo sábado por ese motivo. Aún sigue con su puesta a punto al margen del grupo, a tres días de ese partido.

En la sesión participaron Obed Vargas, Carlos Martín, Thomas Lemar y José María Giménez, quienes podrían salir en este mercado de verano antes del cierre del plazo en la medianoche del próximo martes.