Oficial: el Barcelona blinda su portería con el fichaje de Livakovic

El FC Barcelona acaba de hacer oficial el fichaje de Dominik Livakovic, procedente del Fenerbahce. El club quería hacerse con los servicios del croata y han pagado dos millones de euros fijos más medio en variables. Con esta operación, consiguen reforzar la portería y tener una alternativa sólida si Joan García sufre alguna baja.

La llegada del guardameta a la Ciudad Condal supone una noticia importante para el futuro de Wojciech Szczesny, que podría decidir retirarse. Por el momento, los tres porteros son los encargados de defender los tres palos. El jugador buscará ofrecer un buen rendimiento a sus 31 años.

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El equipo blaugrana ha querido trabajar en los refuerzos a falta de seis días para el cierre del mercado. Además, suman a un portero que ha demostrado que puede ofrecer un nivel élite, aunque sus mejores actuaciones siempre han estado vinculadas a su selección. Sin embargo, la titularidad está prácticamente descartada salvo que Joan García se lesione.

El croata podría convertirse en una pieza clave para la Copa del Rey, donde sí que podría tener un protagonismo mucho mayor. Además, buscará ayudar al club en todos los entrenamientos. El jugador le ha mandado un mensaje a toda la afición: «Es un sueño estar aquí y fichar por el Barcelona, nos vemos pronto».

¿Se ha terminado el mercado de fichajes para el Barcelona?

El conjunto blaugrana ha hecho los deberes este verano. El equipo ha invertido más de 170 millones de euros para reforzar la plantilla, con piezas clave, como Rodri, Adeyemi o Gordon. Livakovic ha sido el último, sin embargo, la opción de Julián Álvarez sigue siendo muy atractiva y Laporta aún no la ha descartado. Además, el jugador lleva dos días sin entrenar con el Atlético de Madrid por una supuesta indisposición.