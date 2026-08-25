Livakovic llega a Barcelona para fichar por el Barça: «Veremos si me quedo»

Movimiento sorpresa en el Barcelona, que ha acelerado la búsqueda y el fichaje de un portero hasta el punto de cerrar la llegada de Dominik Livakovic. El club abonará una cantidad de dos millones de euros al Fenerbahce, pero no tiene asegurado quedarse a las órdenes de Flick. Podría salir cedido este curso y ser el suplente de Joan García la próxima campaña. Por el momento, ya está en la ciudad a la espera de ser anunciado de forma oficial.

A su llegada al aeropuerto de El Prat, le esperaban varios medios de comunicación, a los que ha declarado su deseo de quedarse. «Veremos», ha contestado tras ser preguntado por si formará parte del equipo este curso. Eso sí, ha declarado estar «muy feliz» por su fichaje por el club azulgrana. Sería su segunda etapa en el fútbol español, tras su paso de puntillas por el Girona la pasada campaña, con el que no llegó a debutar.

De hecho, el paso del croata por el conjunto catalán fue polémico, por su falta de compromiso con el club, como reveló su entonces entrenador, Míchel. «Livakovic tiene una línea de tiempo diferente a la del equipo, ya que necesita jugar para disputar el Mundial, no por el Girona. Me lo dijo y es sincero», señaló el técnico. Además, reveló que se negó a jugar cuando el portero titular, Gazzaniga, tenía fiebre.

Livakovic no jugó con el Girona porque Míchel no le aseguró la titularidad y, en año de Mundial, necesitaba minutos para ser convocado con Croacia. Por ello, en el mercado invernal se marchó al Dinamo de Zagreb. Estaba cedido por el Fenerbahce, que ahora ha alcanzado un acuerdo con el Barcelona por su fichaje. Los culés le harán un contrato por cuatro temporadas, hasta 2030. Lo que está en duda es que este curso se quede, puesto que Szczesny es el segundo portero de Flick y tiene contrato hasta junio.