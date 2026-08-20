Deco confirma más fichajes del Barcelona: «Vamos a hacer algún movimiento»

El Barcelona se presentó el miércoles ante su afición en el Trofeo Joan Gamper, en el que venció (2-1) al Al-Ahly en un partido que sirvió para presentar a los nuevos fichajes en el Camp Nou. Rodri fue el futbolista que más aplausos se llevó en una noche en la que Deco quiso confirmar más fichajes a la conclusión del partido. Por ello, ahora en el conjunto culé trabajan a destajo en la llegada de un delantero y la probable de un central.

El Barcelona de Hansi Flick se estrenará en Liga el próximo domingo a las 21:30 horas ante el Elche en el Martínez Valero y el nuevo proyecto en el tercer año del entrenador alemán se presentó la pasada noche del miércoles ante un Camp Nou que recibió con vítores a Rodri, el flamante fichaje culé que se puso la camiseta azulgrana en el Joan Gamper ante su afición.

Deco, director deportivo del Barcelona, aprovechó el día de fiesta en el Camp Nou para hablar sobre cómo se cerró el fichaje del MVP del pasado Mundial. «Estamos contentos. Antes de fichar hablamos y discutimos mucho. Al principio no estaba en nuestros planes, pero vimos que era una oportunidad. Mejorará bastante al equipo», afirmó a la vez que dejó claro que «no se lo hemos quitado al Real Madrid».

Deco anticipa más fichajes

Deco también aprovechó su intervención para confirmar más fichajes, que será posiblemente el de un delantero que supla las bajas de Lewandowski y Ferran Torres, que se ha ido al PSG a un año de finalizar su contrato.

«Hemos tenido la salida de dos jugadores arriba, Lewandowski y Ferran. Ferran creo que podemos tener soluciones con las incorporaciones que hemos hecho. Lo de Robert es mucho más difícil, es muy complicado sustituir a un jugador como él», dijo sobre la salida del futbolista polaco rumbo a la MLS y sobre las contrataciones de Gordon y Adeyemi.

«Hay mucho ruido, pero vamos a hacer algún movimiento», afirmó el director deportivo del Barcelona sobre la posible llegada de un delantero que todo hace indicar que no será Julián Álvarez. Tras la negativa del Atlético a negociar por el delantero argentino, en los últimos días ha aparecido el nombre de Lautaro Martínez e incluso el del colombiano Luis Suárez.

Deco también había dejado claro días atrás sobre el fichaje de un delantero que «tenemos soluciones internas, pero hay que buscar». De momento, el delantero revelación de la pretemporada culé está siendo un Hamza Abdelkarim que ha anotado cuatro goles en lo que va de pretemporada.