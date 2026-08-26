Alineación del Barcelona contra el Athletic: Pedri será el cambio obligado de Flick y Rodrigo podría debutar

El Barcelona se estrena en el Camp Nou esta temporada, en un partido de lo más exigente contra el Athletic para el que Flick apenas tocará lo que le funcionó en Elche, por lo que la alineación será prácticamente la misma. Golearon 0-5 en su primer partido de la temporada y, de cara al aplazado de la primera jornada, sólo introducirá el cambio obligado de Gavi, que se lesionó. Es decir, Pedri volverá a la titularidad, y Rodrigo podría tener ya minutos, aunque no se espera que sea de inicio.

La lesión de Gavi quedó en un susto para lo que parecía. El centrocampista se llevó la mano a la rodilla y abandonó antes del descanso el terreno de juego contra el Elche, entre lágrimas. Hace casi tres años sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha con afectación al menisco externo en un encuentro con España contra Georgia y se temía lo peor tras ver su reacción.

Afortunadamente, el Barcelona descartaba que se tratara de un percance de gravedad. «Las pruebas médicas realizadas este lunes han confirmado que se trata únicamente de una contusión. Su reincorporación a los entrenamientos está prevista en un breve plazo», informaban en un comunicado después de que pasara los exámenes médicos pertinentes. Pese a ello, no estará y será Pedri, que fue suplente en el Martínez Valero, quien entre en su lugar.

Pocas dudas en el equipo de Flick

No hay dudas en la portería, donde los planes no se alteran pese a la llegada de Livakovic, que fichará por el club con vistas a ser el segundo portero a partir de junio, cuando Szczesny acabe contrato. Joan Garcia es indiscutible y así seguirá siendo. Le escoltarán en defensa Eric García, Christensen, Gerard Martín y Xavi Espart.

En el centro del campo, Rodri tendrá que esperar aún su momento. Entrena con el equipo desde el lunes y quizás aún es pronto para que sea de la partida. Eso sí, podría tener minutos. Pedri entrará por Gavi, mientras que Bernal y Fermín completarán el tridente. Donde tampoco parece haber dudas es arriba. Lamine Yamal estará en la derecha, por la izquierda volverá a formar Adeyemi, mientras que en punta sorprendió Raphinha en Elche y, tras el buen partido cuajado por los culés, repetirá.

Posible alineación del Barcelona contra el Athletic

Este es el posible equipo con el que saldrá el Barcelona en el Camp Nou contra el Athletic: Joan García; Eric García, Christensen, Gerard Martín, Xavi Espart; Pedri, Marc Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Adeyemi.