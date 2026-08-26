Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver en directo por televisión el Barcelona - Athletic Club de la Liga El Barcelona - Athletic Club se juega en el Camp Nou y es el partido aplazado de la jornada 1 de la Liga

Se viene partidazo en el Camp Nou. Dos clubes históricos como son el Barcelona y el Athletic Club ya están listos para jugar el encuentro de la jornada 1 de la Liga que tuvo que ser aplazado. Tras una goleada impresionante los de Hansi Flick esperan poder sumar otros tres puntos, mientras que los rojiblancos son conscientes de que cayeron derrotados en San Mamés y que tendrán que levantarse, pese a que será muy complicado. Te explicamos la fecha, el horario y dónde ver por televisión en directo este duelo entre catalanes y vascos.

Barcelona – Athletic Club de la Liga: cuándo es y a qué hora empieza el partido

El Barcelona recibe al Athletic Club en el Camp Nou para jugar el partido que corresponde a la jornada 1 de la Liga y que tuvo que ser aplazado porque ambos conjuntos tenían futbolistas en la final del Mundial 2026 en el que salió campeona España. Ahora estos dos clásicos del fútbol español se ven las caras en un duelo que será un partidazo, ya que el Barça dejó grandes sensaciones en su debut, mientras que los vascos perdieron. La organización de la competición liguera programó este choque para el jueves 27 de agosto y se espera que comience de manera puntual a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Barcelona – Athletic de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Dazn y Movistar+ son los dos operadores que en nuestro país poseen los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva los diferentes choques que se jueguen. El Barcelona – Athletic Club correspondiente a la jornada 1 de la Liga se va a poder ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Además, habría que añadir que todo lo que ocurra en el Camp Nou se podrá ver en streaming y en vivo online mediante una smart TV, una tablet o un teléfono móvil. Recordamos que este medio de comunicación es de pago, por lo que el choque no se podrá ver gratis ni en abierto en España.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO nuestros lectores van a encontrar la mejor información previa sobre este partidazo de clásicos españoles que ha caído en la jornada 1 de la Liga. Vamos a narrar desde una hora y media antes del inicio en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Athletic Club. Cuando se escuche el pitido final en el Camp Nou publicaremos la crónica y también haremos las noticias de las declaraciones más importantes que se produzcan en la Ciudad Condal.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Athletic

Además, todos aquellos aficionados del conjunto catalán, del cuadro vasco y los seguidores del campeonato liguero en general que no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este partido de la jornada 1 de la Liga podrán escuchar gratis por la radio el Barcelona – Athletic Club. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero van a conectar con el Camp Nou y así contar el minuto a minuto de lo que suceda sobre el césped.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona – Athletic Club?

El Camp Nou, que se encuentra en el barrio catalán de Les Corts, es el estadio donde se va a jugar este partido de la jornada 1 de la Liga que es el Barcelona – Athletic Club. Ahora mismo, con las obras del recinto deportivo sin acabar, caben en su interior algo más de 62.000 espectadores y se espera que haya una grandísima entrada a pesar de ser el mes de agosto, ya que es el primer partido este curso del vigente campeón delante de sus aficionados.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias para que arbitre el Barcelona – Athletic Club de la jornada 1 de la Liga. Al frente del VAR estará actuando Jorge Figueroa Vázquez, por lo que sobre él recae la responsabilidad de analizar todas las acciones dudosas que se produzcan y, si lo considera necesario, hacer ir a su compañero al monitor que estará en la banda del Camp Nou para que revise la jugada polémica en cuestión y tome una decisión sobre ella.