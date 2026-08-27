Barcelona – Athletic Club en directo hoy: horario, alineaciones y última hora del partido de la Liga EA Sports en vivo online gratis

El Barcelona y el Athletic Club ya están preparados para ofrecer, a priori, un gran partido en el Camp Nou. Se trata de dos equipos históricos de nuestro campeonato que el sorteo quiso que se vieran en la jornada 1 de la Liga y el Mundial que se jugase unos días después porque ambos conjuntos tenían jugadores que estaban dándole a España su segunda estrella. Ahora, ya representando a sus clubes, esta noche lucharán por los tres puntos, que son bastante importantes a pesar de que esto sólo acaba de comenzar. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto este apasionante Barcelona – Athletic Club.

Barcelona – Athletic Club, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Ahora mismo el Real Madrid es el líder de la clasificación con seis puntos en su casillero, los mismos que tienen el Sevilla y el Real Betis. Alavés y Atlético les sigue con cuatro unidades. Por su parte, el Barcelona tiene tres en su haber y eso significa que si esta noche consigue la victoria frente al Athletic Club en el Camp Nou conseguirán hacer pleno y así igualar a su eterno rival y a las dos entidades andaluzas. Por su parte, el conjunto vasco perdió en su estreno el otro día y hoy buscará dar la sorpresa en la Ciudad Condal.

Un gran arranque

El Barcelona debutó en el campeonato liguero el pasado domingo en el Martínez Valero y lo hizo por todo lo alto. Los de Hansi Flick fueron un rodillo y golearon por 0-5 al Elche. Karim Adeyemi marcó su primer gol como azulgrana, pero los verdaderos protagonistas del encuentro fueron Raphinha y Fermín López, que anotaron sendos dobletes para completar la manita al cuadro ilicitano. De esta forma, el vigente campeón se estrenó con un marcador tan contundente con el que demuestra que este año quiere su tercer título consecutivo.

Partidazo en el Camp Nou

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la emisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Athletic Club que corresponde a la jornada 1 de la Liga. Este choque, que se juega en el Camp Nou, se tuvo que aplazar por la presencia de jugadores de ambos conjuntos en la final del Mundial 2026, por lo que la patronal de Javier Tebas se vio obligado a retrasar este choque en lugar de haber hecho que el campeonato liguero empezase una semana más tarde.