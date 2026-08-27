Barcelona – Athletic Club en directo hoy: horario, alineaciones y última hora del partido de la Liga EA Sports en vivo online gratis
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona - Athletic Club de la Liga
El Camp Nou acoge el Barcelona - Athletic Club de la jornada 1 de la Liga que fue aplazado
El Barcelona y el Athletic Club ya están preparados para ofrecer, a priori, un gran partido en el Camp Nou. Se trata de dos equipos históricos de nuestro campeonato que el sorteo quiso que se vieran en la jornada 1 de la Liga y el Mundial que se jugase unos días después porque ambos conjuntos tenían jugadores que estaban dándole a España su segunda estrella. Ahora, ya representando a sus clubes, esta noche lucharán por los tres puntos, que son bastante importantes a pesar de que esto sólo acaba de comenzar. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto este apasionante Barcelona – Athletic Club.
Barcelona – Athletic Club, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Ahora mismo el Real Madrid es el líder de la clasificación con seis puntos en su casillero, los mismos que tienen el Sevilla y el Real Betis. Alavés y Atlético les sigue con cuatro unidades. Por su parte, el Barcelona tiene tres en su haber y eso significa que si esta noche consigue la victoria frente al Athletic Club en el Camp Nou conseguirán hacer pleno y así igualar a su eterno rival y a las dos entidades andaluzas. Por su parte, el conjunto vasco perdió en su estreno el otro día y hoy buscará dar la sorpresa en la Ciudad Condal.
Un gran arranque
El Barcelona debutó en el campeonato liguero el pasado domingo en el Martínez Valero y lo hizo por todo lo alto. Los de Hansi Flick fueron un rodillo y golearon por 0-5 al Elche. Karim Adeyemi marcó su primer gol como azulgrana, pero los verdaderos protagonistas del encuentro fueron Raphinha y Fermín López, que anotaron sendos dobletes para completar la manita al cuadro ilicitano. De esta forma, el vigente campeón se estrenó con un marcador tan contundente con el que demuestra que este año quiere su tercer título consecutivo.
Partidazo en el Camp Nou
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la emisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Athletic Club que corresponde a la jornada 1 de la Liga. Este choque, que se juega en el Camp Nou, se tuvo que aplazar por la presencia de jugadores de ambos conjuntos en la final del Mundial 2026, por lo que la patronal de Javier Tebas se vio obligado a retrasar este choque en lugar de haber hecho que el campeonato liguero empezase una semana más tarde.
Alineación del Athletic Club
Y también conocemos el once de Edin Terzic, con el que buscará dar la sorpresa en el Camp Nou. Esta es la alineación oficial del Athletic Club contra el Barcelona hoy: Unai Simón; Rincón, Yeray, Laporte, Johaneko; Jauregizar, Canales; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.
Ferran Torres
El delantero valenciano, héroe con el gol que nos dio la segunda estrella, se marchó al PSG tras el Mundial y el sorteo de la Champions ha querido que los galos se enfrenten a los azulgranas. El reencuentro de Ferran Torres con el Barça.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos el once escogido por Hansi Flick y ojo porque hay algún que otro cambio en relación al último choque. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Athletic Club: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.
A qué hora empieza el partido del Barcelona
Estamos con la cuenta atrás esperando que arranque este Barcelona – Athletic Club que fue programado por la Liga en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
El sorteo de la Champions
Hace un ratito terminó el sorteo de la fase de liga de la Champions League y el Barcelona ya conoce a sus rivales. Entre ellos destacan el PSG y el Manchester City. El resto de equipos a los que se enfrentarán los de Hansi Flick son el Aston Villa, Sporting de Portugal, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah.
Todo preparado en Barcelona
Falta una horita y media para que comience este partidazo de la jornada 1 de la Liga. Eso significa que en breves momentos vamos a conocer las alineaciones del Barcelona y del Athletic Club.
Dónde ver por TV el Barcelona – Athletic
Recordamos que el Barcelona – Athletic Club se podrá ver por televisión en directo a través del canal de pago de Dazn. En la web de OKDIARIO te contaremos gratis en vivo online y en streaming el resultado, goles y minuto a minuto de lo que suceda en el Camp Nou.