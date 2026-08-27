El Barcelona planta dos esteladas gigantes en la grada y reparte otras 10.000 para ocultar a sus campeones del mundo

Aquelarre independentista en el Camp Nou. Uno más, aunque este ha sido de mayor alcance. Dos esteladas de grandes dimensiones presidían la grada de la banda contraria a la de los vestuarios, para que se viesen bien en televisión. En la grada se habían repartido otras 10.000. Todo, promovido por la directiva del club, que a última hora se negaba a darle el merecido homenaje a sus ocho campeones del mundo, como han hecho todos los equipos que contaban con futbolistas campeones del Mundial 2026.

Laporta soltó la bomba el miércoles, al afirmar que no habría homenaje a los campeones del mundo. En su lugar, harían un acto independentista para exaltar la estelada. Todo, pese a que el presidente culé se tiró los últimos días del Mundial en Estados Unidos apoyando a la selección española y, sobre todo, que contaba con ocho futbolistas campeones del mundo en su equipo, a los que se sumaban otros tres del Athletic.

«La estelada, como bien sabéis, representa la forma de pensar de muchos culés y catalanes. De hecho, yo diría que España se define como un Estado social y democrático de derecho donde la libertad de expresión está dentro de los derechos fundamentales de la Constitución Española. La estelada, en ese sentido, está en el marco de la libertad de expresión», señalaba Laporta.

Además, el presidente culé hacía una reivindicación sobre lo que representa la bandera separatista, según él: «La estelada expresa los anhelos de libertad y la voluntad de ser libres de muchos culés y catalanes. Y, por tanto, entiendo que se debe respetar porque esta voluntad forma parte de la libertad de expresión y, además, es una manera de expresarnos de forma pacífica, y que no genera ni violencia ni odio».

El Barcelona ha ejecutado un desplante sin precedentes a sus propios jugadores, a los ocho que ganaron el Mundial. Mientras que todos los campos de España por los que han pasado hasta la fecha se han rendido a los jugadores que levantaron la Copa del Mundo, el conjunto culé ha decidido que no lo hará. El partido ante el Athletic era la mejor oportunidad para hacerlo, al ser el primer encuentro en casa del Barça y haber 11 campeones del mundo sobre el césped, pero el club ha decidido montar una fiesta de la independencia