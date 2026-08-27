Raphinha y Fermín son un 9

Raphinha y Fermín López son un ‘9’. Juntos, hacen de ese delantero que necesita un Barcelona al que de momento le sirve con los goles de estos dos jugadores para sumar seis puntos en sus dos primeros partidos de Liga. Este jueves, el equipo azulgrana venció al Athletic Club por 2-0 en el Camp Nou después de que el brasileño abriese la lata en el 37′ regateando a un Unai Simón imperial durante todo el partido, el mejor de los suyos, y que el español rematase la faena en el 81′ tras un fallo de Aymeric Laporte. Xavi Espart y Lamine Yamal pudieron ser expulsados, pero un ‘casero’ Ortiz Arias los perdonó.

En medio de la oda al independentismo que protagonizó la mayor parte del Camp Nou cuando lo previsto era homenajear a los ocho campeones del mundo culés, Barcelona y Athletic salían a ofrecer una buena primera parte de fútbol en la que los de casa fueron capaces de golpear tras el perdón de su rival. Hansi Flick salía con un once más reconocible que el que goleó al Elche el pasado domingo.

En portería estaba Joan García, con Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Xavi Espart en defensa; Marc Bernal y Pedri en el doble pivote, con Fermín en la mediapunta; Lamine y Anthony Gordon (en lugar de Karim Adeyemi) en los extremos; y Raphinha, nuevamente, en punta. El recurso del brasileño de ‘9’ le volvería a funcionar a Flick.

La primera mitad dejó un repertorio de acercamientos de uno y otro equipo. Tras un gol anulado a Pedri por fuera de juego de Lamine, el Athletic perdonaba en área blaugrana con un mal pase de Johaneko, lateral izquierdo bilbaino. El Barça salió a la carrera y el canario dio una gran asistencia a un Raphinha que regateó a Unai Simón y marcó sin ángulo a puerta vacía. El tercero del brasileño en Liga.

El Athletic perdona y Raphinha castiga

Los de Flick se adelantaban sin merecerlo en exceso y con ‘ayuda’ de Ortiz Arias, que debió expulsar a Xavi Espart por doble amarilla. El árbitro ni siquiera vio una dura falta del canterano azulgrana sobre Laporte y, al no pitar nada, cuando ya fue amonestado, no pudo expulsarle. El central de la selección española recibió otro duro pisotón de Lamine al borde del descanso que el colegiado tampoco consideró digno de tarjeta.

Las circunstancias, lógicamente, beneficiaron a un Barça que salió del vestuario perdonando ocasiones claras. Primero Gordon y luego Lamine con un disparo al larguero. Excepto esas dos acciones, la segunda parte fue más floja en general que la primera. De hecho, el mejor momento fue la salida de Rodri al campo en su debut con la camiseta azulgrana. El Camp Nou se vino abajo al aplaudir al capitán de la campeona del mundo.

Y cuando el tiempo se le echaba encima, el Athletic se pegó un tiro en el pie. Fue Laporte, que cometió el error que jamás tuvo en el Mundial al fallar en un control fácil y dejársela a Fermín para que sólo tuviera que empujar a la red. Adeyemi pudo marcar el 3-0 dos veces antes del 90′, pero Unai Simón realizó dos paradones espectaculares para negárselo al alemán.