Rafa Yuste: «Gil Marín ha traspasado una línea roja, el Barcelona es un ejemplo de profesionalidad»

Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, respondió a Miguel Ángel Gil Marín, máximo accionista del Atlético de Madrid, que tras el sorteo de la Champions League 2026-27 aseguró que le «indigna y repulsa la falsedad y falta de ética y profesionalidad» del club azulgrana y su presidente, Joan Laporta. «Ha traspasado una línea roja», afirmó.

«Mira, lo que me sorprende es que, conociéndolo, haya podido hacer estas declaraciones fuera de tono y de la educación. Nuestro presidente, director técnico y todo el club son un ejemplo de profesionalidad y de hacer las cosas muy bien. Esas palabras traspasan una línea roja y no las comparto en absoluto. Me indignan. Respetamos al rival y al Atlético de Madrid como club. Reiterar lo que el presidente (Laporta) dijo ayer», contestó Rafa Yuste, en el mismo lugar que antes había atendido Gil Marín a Movistar +.

«Considero que había que tener valores y educación. Tanto con el presidente Cerezo como con la familia Gil hemos cruzado una palabra y compartido sentimientos. En nuestra consciencia nunca cabe hacer las cosas fuera de los parámetros deportivos de un club. El mercado está a unos días de cerrarse y ya está. Me sabe muy mal esto. Lo que tengo que hacer como directivo es defenderlo», sentenció Rafa Yuste.

Estas fueron las duras palabras de Gil Marín: «Nos indigna aún más. Nos repugna la falsedad, y su falta de ética y profesionalidad. No podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto. La única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto. Es mi palabra. El jugador no va a ser transferido al Barcelona con total seguridad».