La Liga luce el homenaje del Barcelona a la estelada tras censurar la protesta española del Ceuta

La Liga lució el homenaje del Barcelona a la estelada en el Camp Nou que sustituyó al de los campeones del mundo con España apenas cinco días después de ocultar la protesta de la afición de la AD Ceuta en el estadio Alfonso Murube. La realización del campeonato emitió íntegramente los prolegómenos del partido entre Barça y Athletic Club, en el que la hinchada culé desplegó miles de banderas independentistas catalanas.

Como decimos, el pasado fin de semana la Liga conectó a última hora con el estadio del Ceuta y no se pudo ver cómo afición y jugadores del equipo ceutí se reivindicaron contra la invasión de miles de marroquíes a la ciudad autónoma. Por su parte, los aficionados entonaron el himno de España mientras se reproducía en el recinto y hubo cánticos hacia Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Este jueves sí que se pudo ver a través del canal que emite la Liga cómo los aficionados independentistas del Barcelona lucían sus esteladas en un «acto de exaltación» de dicha bandera promovido por el club azulgrana junto a organizaciones separatistas y anunciado por su presidente Joan Laporta, que canceló el homenaje a los campeones con la selección española.

«La estelada, como bien sabéis, representa la forma de pensar de muchos culés y catalanes. De hecho, yo diría que España se define como un Estado social y democrático de derecho donde la libertad de expresión está dentro de los derechos fundamentales de la Constitución Española. La estelada, en ese sentido, está en el marco de la libertad de expresión», afirmó Laporta.

Las excusas de Laporta para cancelarlo

«La estelada expresa los anhelos de libertad y la voluntad de ser libres de muchos culés y catalanes. Y, por tanto, entiendo que se debe respetar porque esta voluntad forma parte de la libertad de expresión y, además, es una manera de expresarnos de forma pacífica, y que no genera ni violencia ni odio», añadió.

El Barça ha dejado sin homenaje a los ocho jugadores del Barça que se proclamaron campeones en Estados Unidos con la selección española: Cubarsí, Rodri, Gavi, Pedri, Joan García, Eric García, Dani Olmo y Lamine Yamal.

«Hemos decidido que no se hará el acto de reconocimiento a los jugadores del Barça que ganaron el Mundial porque no se da el contexto ni el entorno ni el momento más apropiado y, por tanto, no lo haremos. Lo hemos puesto en comunicación de la Federación y lo entienden perfectamente. El fútbol debe servir para unir. No para generar enfrentamientos», apostilló Laporta.