Reencuentro en la Champions: Ferran Torres espera al Barcelona en el Parque de los Príncipes

El sorteo de la Champions League 2026-27 ha deparado un reencuentro con morbo. Ferran Torres recibirá al Barcelona en el Parque de los Príncipes apenas unos meses después de su fichaje por el PSG procedente del equipo azulgrana. El héroe de España en la final del Mundial se enfrentará a su ex equipo en la fase liga y, sin duda, ese partido entre parisinos y culés será uno de los más llamativos.

El Barça vendió a Ferran hace pocos días al PSG por 50 millones de euros, desprendiéndose de su segundo delantero tras la marcha de Robert Lewandowski. El jugador valenciano se vio sin hueco en el club azulgrana pese a marcar el gol de la victoria contra Argentina y aceptó rápidamente la propuesta del equipo que dirige Luis Enrique, quien le dio su primera oportunidad como internacional en la selección española.

Ambos tienen pasado blaugrana y serán un gran aliciente en la visita de los de Hansi Flick a París. Ferran y Luis Enrique buscarán ponérselo complicado a un Barça que afronta la Champions con la ambición de ganarla tras caer en semifinales y cuartos de final en las últimas dos ediciones. El valenciano no sabe lo que es levantar la orejona, ya que cuando el Manchester City lo hizo, él ya se había marchado al Camp Nou.

Esta temporada lo intentará con el campeón de Europa de 2025 y 2026, un gran equipo que le acerca al sueño de todo jugador. Ferran ya cumplió el del Mundial y a lo grande, y uno de los obstáculos para acercarse al de la Champions será su ex equipo, un encuentro que afrontará con ganas después de que el Barça no contase con él para esta temporada.

Los inicios de Ferran en el Barcelona han sido inmejorables. El valenciano ha caído de pie en París y prueba de ello son sus dos goles del pasado domingo con los que el PSG consiguió empatar su primer partido de la Ligue 1. Torres evitó una derrota que habría sido dura, puesto que los parisinos venían de perder contra el Lens en la Supercopa de Francia.