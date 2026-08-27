El Barcelona ya conoce sus ocho rivales la fase liga para la Champions League 2026-27: Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting de Portugal, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah. Los azulgrana se presentan a esta nueva edición tras caer contra el Atlético de Madrid en cuartos de final de la anterior y tendrán una serie de partidos bastante complicada contra equipos como el vigente campeón, el City, ya sin Pep Guardiola, o el ganador de la pasada Europa League.

El Barça volverá a la Champions con la ilusión de levantarla 12 años después. En 2025 se quedó a las puertas de la final, pero el Inter de Milán remontó y se impuso en la prórroga para arrebatarle su sueño. Y la pasada temporada, fue el Atlético quien le eliminó de manera más clara, ganando por 0-2 en el Camp Nou y jugando con el resultado en la vuelta en el Metropolitano (1-2).

El orden de los partidos no se conocerá hasta el próximo sábado, pero el Barcelona ya conoce quiénes son sus ocho rivales y en qué campo se enfrentará a ellos. Sus choques en casa serán ante City, Aston Villa, Feyenoord y Como, mientras que visitará a PSG, Sporting, Galatasaray y Sabah, el viaje más largo de esta Champions, pues es un equipo de Bakú (Azerbaiyán).

Entre los alicientes de la fase liga del Barça está su enfrentamiento con el PSG de Luis Enrique o el Aston Villa de Unai Emery, los últimos campeones de Champions y Europa League, respectivamente. También está esa vuelta de Cesc Fábregas al Camp Nou con el Como italiano.

Sporting, Feyenoord, Galatasaray y Sabah parecen los duelos más asequibles para los de Hansi Flick, que no han pasado por el play off en ninguna de las dos ediciones con este nuevo formato en la Champions. El Barça ha tenido un sorteo duro y pronto iniciará su andadura en la Copa de Europa, concretamente en la segunda semana de septiembre.