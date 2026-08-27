Barcelona-Athletic Club: aquelarre contra los campeones

El Barcelona-Athletic Club es considerado como uno de los mejores partidos de cada año en la Liga. Esta temporada llegaba bien pronto, en la jornada 1 –aplazada por el Mundial–, y además iba a contar con un especial homenaje a los 10 campeones del mundo con España que juegan el encuentro en la previa. Sin embargo, Joan Laporta se lo ha cargado y en su lugar ha organizado un aquelarre independentista que ha llamado «acto de exaltación a la estelada».

El choque arrancará a las 21:00 horas de este jueves y vendrá marcado por esa fiesta del independentismo en el Camp Nou que sustituirá a lo que realmente se iba a celebrar: un merecido reconocimiento a los héroes de Estados Unidos con la selección española. El desprecio del club azulgrana al éxito mundialista del combinado nacional reemplaza a un tributo que habría significado una pitada enorme de la afición culé a los jugadores por el hecho de ser españoles.

El aquelarre contra los campeones dejará en un segundo plano este Barcelona-Athletic que mide dos distintos estados de forma. Por un lado, el equipo local llega a la cita cuatro días después de golear al Elche a domicilio, un partido que más allá del contundente resultado (0-5) trascendió por la detención de un ultra del Barça que intentó colar a la fuerza una estelada en el Martínez Valero.

Ese suceso ha sido el clavo ardiendo al que se ha agarrado el Barcelona para manifestar su rechazo a la selección española y a los campeones del mundo. Enfrente estará un Athletic cuyos campeones (Unai Simón, Nico Williams y Aymeric Laporte) sufrirán un segundo desprecio tras el del pasado sábado en San Mamés, cuya afición silbó en el momento del homenaje. Joan García, Eric García, Dani Olmo, Rodri Hernández, Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Pau Cubarsí tampoco lo recibirán.

Los de Edin Terzic, cuyo segundo encuentro en el banquillo del Athletic será en el Camp Nou, llegan tras encajar un 1-3 en su debut en casa contra el líder momentáneo de Primera División, el Sevilla. Hansi Flick prepara un once sin Alejandro Balde, que sigue al margen por su intención de salir del Barça, y que contará con Raphinha como ‘9’ a la espera de que aparezca ese refuerzo en la delantera.

El alemán, sabedor de que el Barcelona quería cancelar el homenaje, pasó del tema en su rueda de prensa previa al duelo: «Estoy centrado en el partido. Los campeones han hecho un trabajo fantástico en el Mundial, pero eso es pasado. Debemos centrarnos en el partido de mañana». Desgraciadamente, es Laporta quien este jueves desviará las miradas del fútbol para centrarlas en una oda a la bandera separatista catalana.