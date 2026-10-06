Shakira y Piqué se han reencontrado este martes 6 de octubre. La ex pareja se ha dado cita en la Ciudad de la Justicia de Barcelona debido al procedimiento que mantienen abierto por el régimen de visitas de sus hijos, Sasha y Milan. Una noticia que llega en un momento muy dulce para la artista, que arrasa en Madrid con sus conciertos, donde, además de interpretar sus canciones, no ha dudado en hablar sobre su soltería y sobre su amarga ruptura con el ex jugador de fútbol.

Todos los detalles del cara a cara de Shakira y Piqué

El 4 de junio de 2022 fue un día que pasará a la historia en la prensa del papel couché. A través de un comunicado conjunto, Shakira y Piqué anunciaban su ruptura tras más de 12 años juntos y dos hijos en común. Sin embargo, y pese a que durante el tiempo en el que estuvieron como pareja todo parecía idílico, no fue así con su ruptura. La supuesta deslealtad del catalán, sumada a sus diferencias por la educación de sus vástagos, supuso todo un litigio entre ellos que trascendió a los medios.

Ahora, este cara a cara de la ex pareja suma una nueva polémica a su historia. El motivo por el que han tenido que acudir a la justicia de la ciudad condal es por la custodia y el régimen de visita de los menores, que viven a caballo entre Miami —donde reside Shakira— y Barcelona —donde vive Piqué y donde hace su vida junto a su novia, Clara Chía—. A través de un comunicado, el equipo legal de la colombiana desliza que la intención de la artista no es que sus hijos pasen menos tiempo con su padre, sino que no sean los menores los que continuamente tengan que desplazarse de ciudades. Tal y como reza el escrito, la idea de la intérprete de Las de la Intución es que, cuando Milan y Shasha tengan pocos días de vacaciones, sea su progenitor el que se desplace hasta Estados Unidos y, de esta manera, no alterar la vida de los pequeños de la casa: «El objetivo es que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos».

De esta manera, lo que Shakira busca es el bienestar de sus vástagos y que, debido a la decisión de ambos de separarse, sus hijos no sean los grandes afectados en sus rutinas. De hecho, el equipo legal de la cantante insiste en que el objetivo de la colombiana no es ni mucho menos separar a sus hijos de su padre, sino que sean ellos, como adultos, los que se adapten a la hora de pasar tiempo con sus vástagos.