El Barcelona desprecia a sus ocho campeones del mundo después de la gira VIP de Laporta con España en el Mundial

Joan Laporta dejará sin homenaje a los ocho campeones del mundo del Barcelona. El presidente culé ha cancelado los actos previstos para montar una fiesta independentista. Todo, después de que el mandatario culé se paseara por Nueva York durante el Mundial animando a España y acudiese como invitado a todos los actos organizados por la Federación en los días previos a la final. Aquello le costó críticas por parte del independentismo y, ahora, ha vuelto a enarbolarse en la estelada aprovechando la más mínima oportunidad.

El Barcelona hará un desplante sin precedentes a los jugadores que ganaron el Mundial. Mientras que todos los campos de España por los que han pasado hasta la fecha se han rendido a los jugadores que levantaron la Copa del Mundo, el conjunto culé ha decidido que no lo hará. El partido ante el Athletic era la mejor oportunidad para hacerlo, al ser el primer encuentro en casa del Barça y haber 11 campeones del mundo sobre el césped, pero el club ha decidido montar una fiesta de la independencia.

Aprovechando, además, la visita de un Athletic cuya afición recibió en San Mamés con pitos a sus tres campeones, Joan Laporta ha aprovechado la detención de un aficionado en Elche que portaba una bandera estelada para exaltar el sentimiento independentista. Los jugadores se quedarán sin recibir su homenaje y, en su lugar, el club ha preferido transformarlo en una reivindicación de la bandera separatista.

Ocho jugadores del Barça, sin homenaje

Realmente, se trata de un feo a los ocho jugadores del propio Barcelona que ganaron el Mundial. Joan Garcia, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal y el capitán de España, Rodrigo Hernández, se quedarán sin recibir el reconocimiento de su afición por la gesta lograda en Nueva Jersey hace poco más de un mes. Pero también se quedarán sin él los tres futbolistas del Athletic que lo consiguieron: Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams.

Ya fue polémico que pitasen a estos tres últimos en San Mamés durante el homenaje organizado por el Athletic, que además dedicó el doble de tiempo en rendir pleitesía a Martín Zabaleta, el primer alpinista español que subió al Everest y que, allí, plantó una ikurriña con el símbolo de ETA. Más méritos a un reconocido proetarra que a sus campeones. Unos días después, no existirá ese homenaje de altura que recibirían en el Camp Nou.

Ahora, el Barcelona les niega esos homenajes a los 11 campeones del mundo que estarán en el estadio para recuperar su lado más independentista. El club, de la mano de Laporta, ha anunciado que ese homenaje será sustituido por una fiesta de exaltación de los símbolos separatistas, con la estelada como protagonista.

Laporta animó a España en el Mundial

El presidente del Barcelona estuvo durante el tramo final del Mundial en Estados Unidos, animando a la selección española. De hecho, en la fiesta previa de la RFEF en Manhattan, Laporta fue uno más de la delegación. Estuvo presente en ella, junto con los directivos de la Federación, Javier Tebas, otros presidentes como Raúl Martín Presa o miembros del estamento arbitral. También acudió a la final. Sin embargo, ahora prefiere despreciar a sus futbolistas para sacar su lado más independentista.

«Hemos decidido que no se hará el acto de reconocimiento a los jugadores del Barça que ganaron el Mundial porque no se da el contexto ni el entorno ni el momento más apropiado y, por tanto, no lo haremos. Lo hemos puesto en comunicación de la Federación y lo entienden perfectamente. El fútbol debe servir para unir. No para generar enfrentamientos», señalaba el presidente azulgrana.

NUESTROS CAMPEONES DEL MUNDO ⭐️ pic.twitter.com/brlBxoTH4j — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 19, 2026

El mayor de los títulos que se puede lograr en el mundo del fútbol lo consiguieron ocho futbolistas de la actual plantilla culé, pero el club prefiere no reconocérselo. Los honores del Barcelona a estos ocho futbolistas, por tanto, se reducen a una fotografía en redes sociales en la que, lógicamente, no aparecía aún Rodri pero sí Ferran y a una noticia en su web en la que informaba de que la lista de jugadores del club que habían ganado el Mundial a lo largo de la historia ascendía a 20 futbolistas.