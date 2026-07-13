Laporta dice ahora que «apoya a España» cuando aseguró que no se alegraría si ganaba el Mundial

La pregunta en su día fue clara. «¿Quiere que España gana el Mundial de fútbol?», era cuestionado Joan Laporta hace apenas unos meses, allá por marzo, a lo que el presidente del Barcelona respondía con vacilaciones, reconociendo que si es por fútbol, «que lo gane», pero que él no lo disfruta: «Me alegraré por la gente que sí». Unos meses más tarde e invitado por la RFEF, Laporta se presenta en Dallas para «apoyar a la selección española contra Francia».

«No tengo ese ardor de seguir a la selección», decía Laporta en marzo, lejos aún de conocer los ritmos y el desempeño de la selección española en el Mundial 2026, ya en semifinales y desplegando un gran fútbol. Por aquel entonces insistía en que él se alegrará solamente «por la gente que disfruta como yo disfruto ganando al Barça, pero todavía no me ha pasado», en relación a la posibilidad de que disfrutar viendo ganar a España en este Mundial, cosa que descarta.

Hoy Joan Laporta se traga sus propias palabras, recela de esa versión de sí mismo en la que no quiere ni oír hablar de la selección española, para abrazarla ahora que está en semifinales del Mundial 2026 y se mide a Francia. Joan Laporta viajó este fin de semana a Estados Unidos y aterrizó este domingo en Dallas, donde juega la selección española uno de los partidos más importantes de la última década.

🇪🇸 Laporta llega a Dallas para apoyar a la selección española 😬 «Será un partido complicado» 💪 «Es un momento para estar y dar apoyo» 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/vw5eoXUQxF — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 12, 2026

«Vengo a apoyar a la selección española contra Francia. Será un partido complicado», decía Laporta rodeado de medios de comunicación en Dallas, a los pies del hotel en el que se hospedará estos días mientras, ahora sí, apoya a España.

La hipocresía de Laporta va más allá y afirma que ahora piensa que «es el momento de estar y dar apoyo», una vez que la selección española ha ido superando obstáculos y está a dos partidos de la gloria: «Tenemos una selección con muchos jugadores del Barça. Seguro que si pasan a la final estarán muy contentos».

En clave Barça, el presidente culé reconoció que este apoyo a la selección española le «sabe mal por Jules, porque está en Francia», y recordó que tiene por el otro lado del cuadro a otro culé: «Por el otro lado tenemos a Gordon en Inglaterra. Tenemos una buena representación». Laporta cerraba el tema afirmando que llegaba a Dallas para «apoyar a la selección española».

Además de hablar de la selección española, Laporta también repasó algunos de los temas más candentes en clave Barça. Y es que hay dos nombres propios encima de la mesa, el de Julián Álvarez y el de Raphinha. Sobre el delantero del Atlético declaro que sí, que han «hecho una oferta, que no es ‘sine die’, no es ilimitada», mientras que sobre el brasileño descartó su salida: «No tenemos interés en que deje el Barça, es un puntal».