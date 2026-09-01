Lamine Yamal ‘rechaza’ a Julián Álvarez: «Se está viendo que gol no nos está faltando»

Lamine Yamal ha rechazado a Julián Álvarez al ser preguntado por el fichaje fallido del argentino por el Barcelona. La estrella culé considera que ya no necesitan al delantero del Atlético de Madrid después de que el club rojiblanco les haya cerrado la puerta una y otra vez. Entre él y Raphinha ya suman siete goles en este inicio de temporada (dos y cinco) y Hansi Flick ha encontrado en el brasileño a su ‘9’, dado que incorporar al subcampeón del mundo no era una opción.

«Ahora mismo estamos muy bien. Se está viendo, goles no nos están faltando. Es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos», afirmó. «No es nuestra competición esa. Queremos ganarlo todo que es lo importante», respondió, preguntado por si es mejor el tridente del Barça, del Real Madrid o del Atlético.

El Barcelona ha encontrado la solución a la carencia de un delantero centro primero con la presencia de Raphinha en punta para los tres primeros choques de la temporada y ahora con el fichaje de Gabriel Jesús (29 años) procedente del Arsenal, quien ya ha sido presentado con la elástica azulgrana este martes. Flick dijo que el brasileño les va a dar «muchas cosas».

Por su parte, Lamine también valora que el número de atacantes que tiene el Barça ya es suficiente para tirar hacia adelante toda la 2026-27. «Estoy muy contento de estar aquí. Todo lo que sean premios es bien recibido y más en una asociación de futbolistas, que al final son los que saben. Se habla mucho de todo lo que me pasa, pero soy feliz», comenzó Lamine en la gala de AFE, cuestionado por sus gestos en los dos primeros partidos de Liga y cómo los ha cambiado por sonrisa tras su doblete contra el Rayo Vallecano este lunes.