Desvelan el plan de Marruecos para llevarse a Lamine Yamal: «Nos reunimos con sus padres…»

Walid Regragui ha contado cómo intentaron reclutar a Lamine Yamal cuando era un niño de 14 años y existía la duda sobre si jugaría con España o con el combinado marroquí. El ex seleccionador de Marruecos entre los años 2022 y 2026 ha confesado que recibió un mensaje del futbolista del Barcelona en el que le confirmó sobre su decisión y también le confesó que se sentía español. Finalmente, el delantero debutó con España el 8 de septiembre de 2023 y el resto es historia del fútbol español.

Walid Regragui fue el entrenador de la Marruecos que eliminó a España en los octavos de final del Mundial 2022 y que ocupó el puesto de seleccionador hasta que en este 2026 fue despedido tras perder la final de la Copa África contra Senegal. A pesar de que la CAF acabó dando el título al país anfitrión, el técnico no pudo estar presente en el pasado Mundial 2026 en el que los leones del Atlas perecieron en cuartos de final contra Francia.

El entonces seleccionador de Marruecos fue una de las personas que intentó reclutar a Lamine Yamal para jugar con la selección española, junto con el presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa. La misión de ambos era intentar seducir al joven futbolista, que por entonces era un niño de 14 años, que cumplía con los requisitos para jugar con Marruecos, ya que su padre, Mounir Nasraoui, es originario de la ciudad marroquí de Larache.

Lamine Yamal y su decisión de jugar con España

Walid Regragui ha dado más detalles de cómo se fraguó la decisión de Lamine Yamal en una entrevista que ha concedido recientemente en el podcast Magharib de Atheer y de la que se ha hecho eco el diario Marca. El por entonces seleccionador ha confesado que el futbolista le mandó un mensaje días antes de que se hiciera oficial su primera convocatoria con España, el 1 de septiembre de 2023, días antes de su debut con gol ante Georgia.

«Entrenador, ya he tomado mi decisión», fue el mensaje que le escribió Lamine Yamal a Walid Regragui, según ha confesado el por entonces seleccionador. «Dos o tres días después de hablar con él, me llamó con respeto y me dijo: ‘Míster, gracias por el cariño, pero voy a elegir a España. Me siento español’. Es un chaval muy honesto», ya informó en su momento el ex entrenador de Marruecos.

El diario Marca también recoge unas palabras realizadas en su momento por el presidente de la Federación en las que desveló una reunión con los padres del futbolista. «Nos reunimos con sus padres. Les trasladamos nuestro proyecto, a él y a la familia, pero Lamine ya estaba convencido de ir con España. Y le deseamos buena suerte y gran trabajo. España y Marruecos están separados por 14 kilómetros y es normal que pasen estas cosas», contó en su día.

Lamine Yamal decidió jugar con España y el resto es historia. Después de debutar en septiembre de 2023, jugó la Eurocopa de 2024 y fue clave con un golazo ante Francia en el título final y en este verano de 2026 se ha proclamado campeón del mundo con la selección en Estados Unidos, México y Canadá.