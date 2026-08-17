El tatuaje que Inés García se hizo en el cumpleaños de Lamine Yamal: su curioso significado

Lamine Yalmal e Inés García se han convertido, sin lugar a duda, en una de las parejas más comentadas de este 2026. Los jóvenes hicieron oficial su romance el pasado mes de mayo y, desde entonces, no han dudado en experimentar todo tipo de aventuras juntos. De hecho, la sevillana se convirtió en uno de los máximos apoyos del futbolista durante la competición de la Selección Española en la Copa Mundial de la FIFA. Una época que coincidió con el 19 cumpleaños del deportista y que, por lo tanto, no pudo celebrar por todo lo alto.

Si hay algo que ha dejado claro Lamine Yamal es que no es un chico al que le guste realizar celebraciones íntimas. El futbolista siempre apuesta por eventos a lo grande, por lo que este año no iba a ser menos. Así pues, durante los últimos días, se han publicado una serie de imágenes del encuentro. Y es que, ha sido así que se ha podido ver cómo la influencer se ha realizado un curioso tatuaje en conjunto con otras personas de su círculo cercano. Pero, ¿cuál es su significado? Una cuestión que ya ha sido resuelta.

¿Cuál es el significado del tatuaje de Inés García?

El encargado de descubrir la verdad respecto a este tatuaje ha sido el periodista Javier de Hoyos. A través de una publicación en sus redes sociales, el comunicador ha contado que está relacionado con los pájaros del «Ahora», los cuales hacen referencia al presente. «Ya sé el significado del tatuaje de Inés García. Y tiene que ver con una leyenda, la leyenda de los Ahora», comienza explicando.

El periodista ha contado que Inés García y sus amistades sí se realizaron el tatuaje, pero Lamine Yamal no. De esta manera, ha explicado que la leyenda habla de cómo los seres humanos estaban habituados a estar con los pájaros del «Ahora». Unas aves cuyo objetivo era recordar la importancia de prestar atención al presente, pues hasta los momentos más simples tienen un significado.

«Cuando vivíamos un momento cotidiano, pero especial, ahí los Ahora nos daban un picotazo para que en ese momento viviésemos el ahora y fuésemos conscientes de lo que estábamos viviendo», relata Javi de Hoyos. Asimismo, a esta historia se unieron pájaros de color negro y blanco, los cuales representan el pasado y el futuro, pero los «Ahora» fueron desapareciendo y dejaron a la humanidad con la incertidumbre de lo que había ocurrido y lo que estaba por pasar.

Eso sí, la leyenda dice que la esencia quedó dentro de las personas. «Por eso a veces hay que pararse, cerrar los ojos, respirar y ser conscientes de ese momento que estamos viviendo», comenta el periodista. Por lo tanto, Inés García se ha realizado este tatuaje para recordar todo lo que está viviendo en el presente, incluso esos detalles que pueden pasar desapercibidos.