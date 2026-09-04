Surrealista anécdota en el Barça: una señora monta en cólera al confundir a Raphinha con una desconocida

Surrealista anécdota la que protagonizaron varios aficionados tras uno de los últimos entrenamientos del Barcelona. A la salida de la ciudad deportiva, una señora montó en cólera porque, supuestamente, Raphinha no había detenido su coche para dedicar unos minutos a fotografiarse con los niños y firmar camisetas.

Sin embargo, esta señora, que se plantó delante del vehículo para impedir su marcha, confundió al delantero brasileño, estrella del momento en el equipo blaugrana por su gran arranque de temporada, con una mujer desconocida. Ésta, atónita con lo que estaba ocurriendo, bajó la ventanilla y dijo: «Yo no soy Raphinha, soy una mujer».

Sus palabras no evitaron que los niños siguieran pensando que se trataba de un futbolista quien conducía ese coche y la llamaron «Vicky López», jugadora del Barça femenino. Ver para creer