Flick confirma las molestias de Lamine Yamal: «Mañana decidiremos si descansa o no»

Hansi Flick ha confirmado que Lamine Yamal tiene molestias y es duda para el partido de este domingo contra el Valencia. A pesar de que el delantero entrenó al margen del grupo en la última sesión antes de viajar a Mestalla, el entrenador del Barcelona confirmó que solo sufre un golpe y que está en condiciones de jugar. También analizó la derrota del Real Madrid, la elección de capitanes y si hará rotaciones pensando en la Champions.

Lamine se entrenó en el gimnasio en solitario, al margen de sus compañeros, y Flick explicó la razón por la que no estuvo en el césped: «Tenía un golpe y era mejor que entrenara a menor ritmo». Una molestia que radica en su partido contra el Rayo, donde marcó un doblete para terminar con su sequía: «Mañana decidiremos si lo mejor es que descanse o no. Era importante que jugara 90 minutos en casa para mejorar su estado anímico y llegar a su nivel. Su último partido fue muy bueno. Mañana ya veréis el once», indicó el alemán.

Uno que sí entrenó con el grupo fue Gabriel Jesús. El brasileño se unió a la dinámica del equipo el jueves y podría estar listo para debutar: «Me ha gustado mucho lo que le he visto entrenando. Todavía no está al 100%, pero puede jugar unos minutos en la segunda parte. No se pone nervioso delante de la portería». Una plantilla que, con los nuevos fichajes, Flick saca un balance positivo: «Estoy muy contento. Están entrenando todos bien. La actitud es importante para así tener un buen ambiente en el equipo. Hasta el momento estoy disfrutando», señaló.

Koundé es otra de las dudas que hay en el Barcelona. El francés aún no ha empezado de titular en ninguno de los tres primeros partidos de la temporada, pero para Flick no es algo que le deba preocupar: «Es un gran profesional. Para él es un reto. Sé que puede jugar de central y que prefiere de lateral porque es top ahí. Está trabajando para recuperar su mejor versión».

La elección de los capitanes del Barcelona

La última polémica sobre las elecciones de los primeros capitanes ha generado debate en Barcelona, a lo que Flick respondió con naturalidad: «Llevo aquí dos años y sabemos más del equipo. Yo decidí que Raphinha y Pedri sean los capitanes, y el vestuario votó a Lamine, Eric y De Jong. Al no estar Ter Stegen ni Araujo es normal que hayan votado a De Jong. Yo elegí dos en base a su importancia en el vestuario. Con la elección del equipo estoy contento. Necesitamos jugadores que puedan hablar y que asuman responsabilidad.

Sobre la derrota del Real Madrid ante el Betis, el alemán se centró en su partido: «Jugaron bien y crearon muchas oportunidades para ganar el partido. Lo importante es centrarnos en nosotros. Jugar a las 16:15 será duro por el calor, pero no es una excusa. Jugar en Mestalla tampoco es fácil», concluyó.