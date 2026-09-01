Gabriel Jesús se presenta en el Barcelona: «¿La Champions? Dios tiene un plan conmigo»

Gabriel Jesús no ha llegado para conformarse en el Barcelona. Ha llegado para ser titular para Hansi Flick. Ese es el mensaje que ha transmitido en su presentación minutos después de hacerse oficial su fichaje en el último día de mercado. Un primer día en el que ha hablado de varios temas calientes como las dudas de su grave lesión de rodilla, los objetivos que tiene en el conjunto culé y los prejuicios después de ser considerado la alternativa tras frustrarse la llegada de Julián Álvarez.

Desde primera hora de mañana se presentó en las oficinas del club acompañado de Joan Laporta, con pulgar arriba y una sonrisa de oreja a oreja por vestir cuanto antes los colores azulgranas y firmar su nuevo contrato. Después de casi toda una vida en la Premier jugando en City y Arsenal, Gabriel Jesús primero se desangró hablando de los problemas por los que ha pasado los últimos años.

«Todos me conocen. Tuve dos años difíciles, pero se me conoce por mis cualidades y esta situación ha facilitado todo. Estoy muy ilusionado por estar en un club tan grande. Gracias a Deco y al presidente se dio el fichaje», comenzó el brasileño. A pesar de que el delantero lleva ya unos días en la ciudad, el acuerdo no se cerró hasta este mismo martes para ultimar los últimos flecos de su contrato: «Estuve en el partido contra el Rayo. Fue mi primera vez en el Camp Nou. Solo había cosas buenas. Quería jugar y estar ya con mis compañeros».

Welcome to Barça, Gabriel Jesus! 💙❤️ pic.twitter.com/SXAI4VzZnH — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2026

Gabriel Jesús lanza su primer mensaje

Una operación frenética que se cerró en apenas unas horas después de una búsqueda este verano de un delantero que apuntalase el proyecto de Flick. A raíz de la llamada del Barça, el carioca no dudó: «Sabía que algo pasaría. Mi fe en Dios es fuerte. He trabajado mucho. Estaba apartado en el Arsenal, pero esperaba que algo bueno pasaría. Hace unas semanas, recibí un mensaje de que podía darse este fichaje. Pensé que era una gran oportunidad y me puse contento», confesó.

Aunque también le preguntaron sobre si se sentía una segunda opción después de que Julián Álvarez se quedase en el Atlético pese a la oferta del Barcelona: «No me molesta que digan que soy otro plan. Lo que me ofende es que digan que soy mala gente. Me molesta no jugar. Tengo ahora una oportunidad de estar en el Barcelona. Tuve esa misma opción hace unos años, pero la vida me llevó por otro camino. Ahora cumplo un sueño. Lo que digan de fuera no me importa», recalcó.

A pesar de que el argentino era la opción favorita, Gabriel Jesús reconoció que el Barça fue con todo a por él: «Hicieron un esfuerzo grande. Bajé significativamente, pero es un sueño estar en el Barcelona. Esto es cosa de Dios. Tengo calidad y yo quería jugar aquí». Todo con un gran deseo para esta temporada: «Tengo la Champions en mi cabeza desde que salió esta oportunidad. Es un sueño. Creo que Dios tiene un plan conmigo. Ojalá estemos bien para ello. Tenemos un equipazo para hacer grandes cosas», explicó.

Las lesiones y la charla con Flick

Sobre la grave lesión de rodilla que sufrió hace años, Gabriel Jesús quiso afirmar que ya no es un problema para mostrar su mejor nivel: «Mis dos últimos años fueron complicados por la lesión de rodilla. No jugué casi un año. Ahora estoy muy bien físicamente. Mi rodilla no es un problema. Es pasado. Si no jugué con el Arsenal, es por otros asuntos. Físicamente estoy bien y estoy listo para darlo todo», añadió.

También habló con Hansi Flick, donde hablaron de cuál será su rol en el Barcelona: «Toda mi vida jugué en tres de las cuatro posiciones de arriba. Por fuera, por dentro, en ambos lados. No he hablado aún de eso con el míster. Estoy para ayudar. No vengo para mejorar porque estoy ya muy bien. Soy uno más y vengo a ayudar».