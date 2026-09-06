Así queda la clasificación del Mundial de F1 tras la carrera del GP de Italia

Kimi Antonelli es más líder del Mundial de Fórmula 1 tras su histórico triunfo en Monza. El piloto de Mercedes firmó una remontada espectacular saliendo desde la decimonovena posición para acabar primero en casa, delante de su afición. Adelantó a su compañero de equipo, George Russell, a tres vueltas del final y ya no se bajó de ahí. El accidente de Leclerc le penalizó bastante porque había apostado por el duro y todos cambiaron al duro, pero ni eso le frenó.

Una victoria que le hace más líder antes de llegar al GP de España de F1 en Madrid. Teniendo en cuenta la sanción, se esperaba que Russell pudiera recortarle algo, pero no fue así; sucedió todo lo contrario. Antonelli le ha metido siete puntos más a su compañero de equipo y es líder con 66 puntos de ventaja sobre el segundo. Sainz acabó decimotercero en carrera y es decimosexto en el Mundial, mientras Alonso abandonó y ocupa el decimonoveno puesto con tres puntos.

Clasificación de pilotos de F1

Kimi Antonelli: 267 puntos. George Russell: 201 Lewis Hamilton: 191 Lando Norris: 171 Charles Leclerc: 155 Max Verstappen: 127 Oscar Piastri: 116 Isack Hadjar: 71 Liam Lawson: 51 Pierre Gasly: 41 Arvid Lindblad: 29 Franco Colapinto: 21 Oliver Bearman: 18 Gabriel Bortoleto: 10 Nico Hulkenberg: 6 Carlos Sainz: 6 Alex Albon: 5 Esteban Ocon: 3 Fernando Alonso: 3 Yuki Tsunoda: 1 Lance Stroll: 0 Valtteri Bottas: 0 Checo Pérez: 0

Clasificación de constructores de F1