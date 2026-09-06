¡Bandera roja en Monza tras un brutal accidente de Leclerc!

Charles Leclerc está fuera de la carrera del GP de Italia de F1 tras estampar el coche contra las protecciones. El piloto de Ferrari tuvo un accidente en la parabólica que ha provocado la bandera roja. Perdió el control del monoplaza y se fue directo hacia la barrera de neumáticos que había en esa zona, seguramente en torno a los 240 km/h.

Las protecciones quedaron destrozadas y la carrera se detuvo para repararlas. El safety car entró en pista nada más estrellarse, pero al final mostraron la bandera roja tras ver el estado de las protecciones. Por suerte, el piloto monegasco salió ileso después del brutal accidente y pudo marcharse por su propio pie. Fue trasladado al centro médico para ser examinado tras el golpe.