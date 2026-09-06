Redondo visita Ceuta un mes después de la invasión sin pronunciarse sobre la ola de agresiones sexuales

Visita relámpago de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a Ceuta este domingo. La titular sigue sin pronunciarse por la ola de agresiones sexuales que asola la ciudad autónoma desde la invasión por más de 100.000 ilegales de Marruecos. Se trata del primer viaje que Redondo realiza a Ceuta, y donde en todo momento ha evitado un encuentro con la prensa.

La ministra de Igualdad se ha atrincherado prácticamente todo el día en la Delegación del Gobierno, para mantener reuniones con varios colectivos, sin que ninguno de ellos haya trascendido a la prensa, mientras ha esquivado cualquier contacto directo con la ciudadanía ceutí.

Tampoco ha llevado a cabo un gesto público en solidaridad por decenas de mujeres víctimas de agresión sexual desde que estalló la invasión de marroquíes ilegales este pasado julio, más allá de reunirse con mujeres inmigrantes, o visitar el Centro de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual de Ceuta.

De hecho, la propia Redondo tuvo que reconocer las agresiones sexuales que cifró en 21 (cinco con penetración y una tentativa), mientras la Fiscalía ya manejaba un número mayor que supera los 23, sin que se hayan actualizado los datos desde finales de agosto, mientras las denuncias de los ciudadanos a los medios de comunicación alertan del aumento también en varones.

En Delegación de Gobierno, se ha reunido además con equipos que trabajan contra la violencia contra las mujeres en Ceuta, pero sin señalar de cuáles se trata; y con entidades sociales, que tampoco ha revelado el ministerio. Además ha realizado una visita franqueada por una comitiva al dispositivo de atención humanitaria instalado en la Hípica de Ceuta.

El pasado 31 de agosto, pese al caos y al miedo generalizado entre la población ceutí por la violencia sexual desatada en la ciudad autónoma, reconociendo multitud de mujeres salir a la calle con «gas pimienta», la ministra sacó pecho en la comparencia en el Congreso, defendiendo la actuación de su departamento ante la crisis.

Y no sólo eso. Comparó a las mujeres que «huyen de Malí, Sudán» con la situación que existía en el régimen autoritario de Franco: «Donde la extrema derecha pretende devolver a las españolas con su negacionismo y la exaltación del franquismo».