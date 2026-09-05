El jefe de la Casa del Mar de Ceuta que aloja a una ONG protectora de invasores es un cargo enchufado del PSOE

El jefe de la Casa del Mar de Ceuta que aloja a una ONG protectora de invasores, tal y como ha revelado OKDIARIO con imágenes exclusivas, es un cargo del PSOE de la ciudad autónoma, en concreto, su secretario de Política Económica y Transformación Digital, José Antonio Ríos Pavón, que llegó al puesto del director provincial del Instituto Social de la Marina (ISM) en 2021 mediante libre designación. La Casa del Mar la gestiona el ISM, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que lidera Elma Saiz.

Aunque es funcionario de carrera desde 2009, Ríos Pavón no compitió con nadie en ningún concurso público de méritos, ya que su nombramiento fue discrecional, basado en una relación de confianza.

Eso sí, Pavón ya tenía trayectoria en las filas del PSOE, pues llegó a ser concejal del partido en la localidad de Coín (Málaga). Sin embargo, dimitió en 2016 alegando motivos personales tras haber salido elegido en las elecciones municipales de mayo de 2015.

Fue ya en 2021 cuando la entonces delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, le nombró director del ISM en la ciudad autónoma en sustitución de Rafael Leal Salazar, que se jubiló.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, Ríos Pavón es natural de Málaga. Allí fue director del instituto público IES Antonio Gala de Alhaurín el Grande y profesor de Educación Secundaria en la especialidad de Economía.

Desde marzo de 2025, fecha del XIII Congreso del PSOE de Ceuta, es el secretario de Política Económica y Transformación Digital en la Comisión Ejecutiva Regional encabezada por Miguel Ángel Pérez Triano, actual secretario general del partido y delegado del Gobierno en la ciudad autónoma.

Si Triano ha sido señalado por la inacción del Gobierno central ante la invasión de Ceuta desde Marruecos, la figura de Ríos Pavón también se ve salpicada de polémica por alojar en las instalaciones públicas de Casa del Mar a activistas de la ONG Accem, como ha publicado OKDIARIO. Esta ONG es una de las elegidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para gestionar los campamentos temporales habilitados.

La Casa del Mar de Ceuta, donde se alojan activistas de Accem, está pensada, según su propia normativa de uso, para los trabajadores en alta del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, sus beneficiarios y los pensionistas del sector, no para miembros de organizaciones no gubernamentales. El edificio dispone de 27 habitaciones —21 dobles, una de ellas adaptada para personas con discapacidad, y 6 individuales—, todas con baño propio, repartidas entre la segunda y la tercera planta.

Consultado por OKDIARIO, el ministerio de Elma Saiz ha justificado la cesión de las dependencias de la Casa del Mar a los activistas de Accem alegando que este tipo de uso está «permitido en situaciones de carácter excepcional» y que, además, se encuentra «contemplado en la normativa reguladora de la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y las competencias del Instituto Social de la Marina (ISM)».

Protestas de los vecinos

El pasado jueves, decenas de vecinos de las barriadas de Parques de Ceuta y de la Junta Obras del Puerto salieron a la calle para exigir a las autoridades competentes que no instalen un campamento de invasores en la zona, muy cerca, además, de un colegio. De este modo, reclamaron el estudio de otras alternativas para evitar su ubicación en el Muelle de Poniente.

Durante esta marcha, los vecinos pasaron por la Casa del Mar, donde protestaron contra el alojamiento allí de activistas de la ONG Accem, como informó este periódico. Los manifestantes gritaron «¡Fuera!, ¡fuera!» y «sinvergüenzas» a los miembros de esta ONG, que recibe subvenciones millonarias del Gobierno de Pedro Sánchez.

Se da la circunstancia de que Accem aparece también vinculada a otra instalación que el Gobierno central ha levantado en el barrio de Los Rosales, junto a la escuela infantil Nuestra Señora de África.

También el viernes los vecinos de Ceuta salieron a la calle para protestar contra el Gobierno por querer habilitar este otro espacio para los invasores en un segundo enclave del Muelle de Poniente.