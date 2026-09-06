El Gobierno abronca a los ceutíes por no aceptar los campamentos de ilegales: «¡Así es imposible!»

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha abroncado este domingo a los ceutíes por no aceptar los campamentos de ilegales: «¡Así es imposible!», ha expresado. «Es muy fácil decir lo que no se quiere, pero hay que buscar alternativas, y aquí las hemos puesto», ha defendido.

«Si no queremos que se utilice el hospital militar, porque los vecinos no quieren, lo sacamos del decreto. Si no queremos los polideportivos, que se usaron algunos de ellos en el año 2021, porque los vecinos no quieren. Si no queremos el acuartelamiento Fiscer porque los vecinos no quieren, o la fábrica de harina, porque los vecinos no quieren, pues que nos digan donde hay espacios para que podamos hacerlo con el beneplácito de todos», ha vociferado furioso en directo en una entrevista a Canal 24H de RTVE.

«Si no es imposible, porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso», ha sostenido, asegurando que es «temporal» para facilitar la «filiación». Torres ha avanzado que actualmente hay filiados más de «1.600 menores», pero que el dato exacto se conocerá el martes.

Ni la Autoridad Portuaria ni los empresarios apoyan el campamento

Este sábado, el Gobierno de España ordenó el comienzo de los trabajos en el puerto de Ceuta para levantar los campamentos unas horas después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, firmara la orden que dará amparo a más de 1.000 invasores, hasta «el 31 de diciembre», según consta.

El Ejecutivo se ampara en el artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante. De esta forma se autorizado la instalación de carpas en una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario, pese a que la Autoridad Portuaria lo ha rechazado y la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) alerta de que es una infraestructura estratégica e imprescindible.

La CECE ha pedido al Gobierno respetar la decisión de la Autoridad Portuaria ceutí. Muestra su «respaldo firme y sin reservas» a la decisión de la Autoridad Portuaria y reclama al Gobierno y al resto de administraciones competentes que la respeten y que descarten cualquier iniciativa para ceder, habilitar o utilizar terrenos portuarios con este propósito.