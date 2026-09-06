Carlos Sainz ya piensa en Madring: «Tengo que hacer un esfuerzo extra por mi país y mi ciudad»

Finalizado el GP de Italia de Fórmula 1, llega el debut de Madrid, la casa de Carlos Sainz. El piloto de Williams no ha tenido su mejor fin de semana en Monza, firmando la decimotercera posición en la carrera. Pero ahora toca cambiar el chip, como él mismo ha desvelado. «Tengo que hacer un esfuerzo extra por mi país y por mi ciudad», ha desvelado al hablar de la semana que se le viene, con Madring, el circuito de la capital, estrenándose en el calendario.

«Tengo ganas de que llegue el viernes, de subirme al coche porque creo que antes voy a tener muchos eventos promocionales, mucho marketing, atender a sponsors y a medios, que ya sabéis que es la parte del piloto que más cuesta. Pero incluso en eso, voy a intentar disfrutarla al máximo porque es la parte que me toca en casa», ha afirmado el madrileño.

Carlos Sainz ha hablado sobre el trazado y las dificultades que afrontaron en F3. Ha señalado que hay dudas sobre si el circuito «es un mata-coches de F1 o no», después de que lo fuera para los de la tercera categoría. De lo que no duda es de que será un circuito de lo más exigente: «Lo que está claro es que es un circuito muy complicado, muy espectacular. Todos lo hemos dicho tras hacerlo en el simulador, que nos ha sorprendido lo complicado que es y lo difícil que será».

«Por lo tanto yo creo que por lo menos en esa parte será un circuito con carácter, con dificultad, no un circuito más que se añade al calendario porque sí. Luego, si es demasiado o si hay que cambiar alguna curva o algún piano o lo que sea, pues ya habrá tiempo con el paso de los años para ir mejorando», ha afirmado sobre Madring.

Carlos Sainz valora su participación en Monza

No sólo ha hablado del próximo GP de España. Sainz también ha valorado su participación en Monza, como no podía ser de otra forma. «Ha sido una de esas decimoterceras posiciones que no saldrán y no brillarán, pero por mi parte y por el equipo la verdad es que hemos hecho entre todos una buena carrera, con un buen pit stop, buena estrategia y buena ejecución», ha señalado.

«Ha sido un poco raro en el inicio, pero cuando la carrera ya se ha estabilizado, se ha convertido en algo más normal… Pero en las 5 o 10 primeras vueltas ha sido curioso», ha finalizado el piloto sobre su participación en el legendario circuito italiano.