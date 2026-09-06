Vox señala que los más de 1.000 millones del plan de «acciones para los inmigrantes» podrían reducir la carga fiscal a los españoles

Vox arrancará el curso político llevando al Congreso el próximo miércoles su propuesta de «prioridad nacional» frente a las políticas económicas del Gobierno. El grupo parlamentario defenderá una moción consecuencia de interpelación urgente al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la que reclama medidas para frenar el empobrecimiento de las clases medias y populares.

Uno de los principales argumentos de Vox es el coste de las políticas de inmigración. La formación pone el foco en el presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuyo programa «acciones a favor de los inmigrantes», supera los 1.000 millones de euros anuales. Vox considera que una revisión de este gasto permitiría liberar recursos para rebajar la presión fiscal que soportan los españoles.

La formación vincula además la llegada de 7,8 millones de inmigrantes entre 2018 y 2025 con el deterioro del acceso a la vivienda. «Hoy, una habitación cuesta lo mismo que una vivienda completa hace 10 años», sostiene el partido.

La formación que lidera Santiago Abascal sitúa, no obstante, la presión fiscal como uno de los principales motores del empobrecimiento. Denuncia más de 140 subidas de impuestos o nuevas figuras tributarias desde 2018 y asegura que la recaudación por IRPF aumentó un 85% en 2025 respecto a 2017. Según sus cálculos, los salarios reales habrían perdido un 3,2% de poder adquisitivo desde 2018 al descontar inflación e impuestos.

Vox propone un plan fiscal de ahorro para los españoles

La moción plantea una rebaja del IRPF, con exención para rentas inferiores a 22.000 euros, tipos del 15% y 25% para los siguientes tramos y reducciones adicionales vinculadas al número de hijos. También propone reducir el IVA, eliminar determinados impuestos sobre la electricidad y los hidrocarburos, ampliar las deducciones familiares y recuperar las deducciones por compra y alquiler de vivienda habitual.

En materia de vivienda, Vox reclama además eliminar el IVA y bonificar al 100% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la compra de la primera vivienda por parte de españoles, así como establecer un sistema de vivienda protegida y ayudas públicas basado en el principio de «prioridad nacional».

Además, el partido reclama finalmente una auditoría de las cuentas públicas para eliminar gasto que considera «no esencial, superfluo, ideológico e improductivo» y reducir la deuda pública. Desde Vox recuerdan al respecto la aprobación de la solicitud que presentaron para que el Tribunal de Cuentas realice un informe del gasto de la Administración pública (central, comunidades autónomas y locales) sobre la inmigración ilegal. «Se está produciendo un robo a los españoles mientras no se conoce una cifra oficial de este gasto», señalan.