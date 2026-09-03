Abascal corrige a Sánchez: «No es inmigración, sino invasión con violaciones, agresiones a la policía y colapso sanitario»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha corregido a Pedro Sánchez tras haberse referido al asalto de las fronteras de España en Ceuta como «inmigración». «Nadie lo llama inmigración salvo Sánchez. No es inmigración lo que vino después: violaciones, terror sexual, agresiones a la Policía y a los miliares, colapso sanitario, artefactos explosivos», ha denunciado desde la tribuna del Congreso de los Diputados después de la intervención del presidente del Gobierno este jueves.

«La inmigración es un proyecto de vida, la invasión es un proyecto de conquista», ha apostillado recordando que medios marroquíes reclamaron como marroquíes tanto Ceuta como Melilla.

Abascal, ha definido además lo ocurrido en Ceuta como una «traición» y ha señalado con la misma claridad al presidente del Gobierno como «el traidor a España» tras la invasión perpetrada por Marruecos. «Sánchez es un traidor también a los policías, a los que ha querido hacer hoy responsables de no defender la frontera», ha denunciado en solidaridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Al respecto, el presidente de Vox ha vuelto a lanzar un llamamiento a la Cámara Baja para que los diputados apoyen la convocatoria del artículo 102 que solicita la formación para que Pedro Sánchez pueda ser juzgado por delito de traición.

Abascal ha destacado que pese a que Sánchez ha pasado de llamar «ataque y violación territorial» a «ataque híbrido» a lo sucedido en Ceuta, no ha señalado a Marruecos. «Le vemos muy valiente con el Rey de España y muy sumiso con Mohamed», ha afirmado después de que el presidente del Gobierno asegurase que no «había pruebas» para implicar a Marruecos.