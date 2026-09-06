Jorge Luis Borges, escritor argentino, sobre la felicidad: «La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz»

Jorge Luis Borges, uno de los escritores más importantes de la literatura universal, dedicó buena parte de su obra a reflexionar sobre cuestiones que acompañan al ser humano desde el principio de los tiempos, como la felicidad. Una de sus reflexiones más conocidas sobre este asunto resume una idea aparentemente sencilla, pero profundamente reveladora: «La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz».

La frase alberga dos ideas distintas que, sin embargo, están estrechamente relacionadas. Por un lado, habla de la lectura como una fuente de felicidad. Por otro, asegura que la felicidad no puede imponerse; nadie puede ordenar a otra persona que sea feliz, de la misma manera que nadie puede determinar exactamente qué debe hacer feliz a los demás.

«La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz»

Según el escritor argentino, la felicidad no es una meta que podamos alcanzar siguiendo instrucciones universales, sino una experiencia íntima y personal que cada individuo descubre de una manera distinta. Para algunas personas puede encontrarse en un libro. Para otras, en una conversación tranquila, en un paseo, en la música, en la compañía de un ser querido querido o simplemente en la posibilidad de estar a solas consigo mismas.

Por eso resulta tan interesante la relación que define Borges establece entre felicidad y lectura. Para él, los libros podían convertirse en una puerta hacia otros mundos, otras vidas y otras formas de entender la realidad. De hecho, una de sus reflexiones más famosas afirma: «Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído».

Durante mucho tiempo, se ha transmitido la idea de que existe una vida correcta. Estudiar, conseguir un buen trabajo, comprar una casa y formar una familia. Pero incluso cuando una persona consigue todo aquello que supuestamente debería hacerla feliz, puede descubrir que continúa sintiendo un vacío porque estaba intentando alcanzar una felicidad que pertenece a otra persona.

En definitiva, nadie puede obligarnos a ser felices, pero sí podemos aprender a reconocer la felicidad cuando aparece. Y algunas veces puede estar escondida en los lugares más inesperados. Borges comprendió que los libros podían acompañarnos en ese viaje. Porque, al final, vivir también consiste en aprender a descubrir qué significa para cada uno de nosotros la felicidad. Un buen libro no siempre nos proporciona respuestas; en ocasiones, hace algo mucho más interesante: consigue que nos hagamos mejores preguntas.

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