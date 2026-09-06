Los veterinarios expertos avisan a los dueños de gatos: «Pueden sentir dolor sin que nos demos cuenta porque ocultan sus molestias»

Los gatos son expertos en ocultar el dolor, razón por la cual es tan importante detectar pequeñas señales faciales y conductuales resulta fundamental para valorar su malestar. Pero, ¿a qué se debe este comportamiento? La principal razón se encuentra en un instinto de supervivencia heredado de sus antepasados salvajes, para quienes mostrar debilidad los convertía en presas fáciles y vulnerables ante otros depredadores.

Aunque los gatos domésticos ya no necesitan enfrentarse a estas amenazas para sobrevivir, conservan esa tendencia instintiva a ocultar el malestar y evitar mostrar signos de vulnerabilidad. Esta conducta puede hacer que determinadas enfermedades o problemas de salud tarden más en detectarse.

¿Cómo saber si los gatos sienten dolor?

El veterinario Víctor Algra explica en sus redes sociales que una de las primeras señales que conviene observar son las orejas. Cuando el gato está tranquilo, suelen permanecer erguidas y dirigidas hacia delante. Sin embargo, cuando comienza a sentir dolor, pueden ir separándose y orientándose poco a poco hacia los lados.

Los ojos ofrecen otra pista importante. La escala no se limita a comprobar si el gato está despierto o dormido, sino que presta atención al conocido como «estrechamiento orbital». Cuando los ojos aparecen cada vez más entrecerrados, sobre todo si este cambio facial coincide con otros signos, la puntuación asociada al dolor puede aumentar.

Otra de las zonas que recomienda vigilar es el hocico. La Feline Grimace Scale observa especialmente el grado de tensión que presenta. Una apariencia más redondeada y relajada corresponde a una expresión normal, mientras que la tensión alrededor de la boca puede hacer que el contorno facial vaya modificándose.

Los bigotes también son muy reveladores. En condiciones normales, cuando el gato está relajado, suelen mantenerse curvados y orientados hacia los laterales. «Cuando están rectos hacia delante, se asocian con dolor», explica el veterinario. La escala original incluye precisamente esta modificación en la posición de las vibrisas entre sus cinco unidades de acción facial.

La última señal puede resultar especialmente sencilla de identificar incluso sin acercarse al animal. Un gato que no presenta dolor suele mantener la cabeza elevada con respecto a la línea de los hombros. Si existe malestar, en cambio, puede ir bajándola hasta colocarla a la misma altura que los hombros o incluso por debajo. Algra recomienda fijarse especialmente en esta postura cuando el gato también parece decaído o menos activo de lo habitual.

En la misma línea, Carlos Rodríguez explica en «Por fin» que «para observar el tipo de dolor que un gato no quiere manifestar, tenemos que abrir los ojos. Hay que mirar al animal varias veces al día. Y los gatos lo esconden mucho. Si un gato que siempre está en el sofá contigo, de repente un día no aparece y está por otro lado, plantéate que igual le pasa algo, porque los gatos son muy rutinarios».

Los cambios en el comportamiento suelen ser una de las señales de alarma, como el aislamiento, una menor actividad, la irritabilidad o incluso la agresividad. También pueden aparecer signos físicos, entre ellos la cojera, la pérdida de apetito o un aumento de las horas de sueño. Por el contrario, los llantos y gemidos de los gatos, según Carlos, no resultan especialmente útiles para determinar si existe dolor. «Generalmente un gato maúlla por la noche por dos razones: porque le da la real gana o porque quiere comunicarse con los humanos».

Feline Grimace Scale

La escala Grimace, desarrollada por la Universidad de Montreal, constituye una herramienta válida, rápida, fiable y sencilla de utilizar que puede facilitar la valoración del dolor en los gatos. A partir de las puntuaciones obtenidas en la escala, los profesionales pueden determinar si es necesario administrar analgésicos, proporcionando así un apoyo útil a los veterinarios a la hora de tomar decisiones clínicas relacionadas con el control y tratamiento del dolor.

0 = Sin signos (ausencia de dolor)

En este nivel, el gato no presenta signos compatibles con dolor según la Escala de Muecas Felinas. Las orejas se mantienen orientadas hacia delante, los ojos permanecen abiertos y el hocico presenta una apariencia relajada y redondeada. Los bigotes están relajados y curvados, mientras que la cabeza se mantiene por encima de la línea de los hombros.

1 = Dolor moderado

En este segundo nivel aparecen signos compatibles con un dolor moderado. Las orejas comienzan a separarse ligeramente, mientras que los ojos permanecen parcialmente abiertos. El hocico puede mostrar cierta tensión y los bigotes aparecen ligeramente curvados o incluso rectos. La cabeza se mantiene aproximadamente alineada con la línea de los hombros.

2 = Dolor marcadamente presente

En el nivel más elevado, los signos de dolor son claramente perceptibles. Las orejas aparecen aplanadas y rotadas hacia fuera, mientras que los ojos se muestran entrecerrados. El hocico está tenso y adquiere una forma más elíptica. Los bigotes permanecen rectos y dirigidos hacia delante, y la cabeza se sitúa por debajo de la línea de los hombros, normalmente inclinada hacia abajo.