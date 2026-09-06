La mallorquina Elisabeth Reynés hace historia en Miss Mundo y se convierte en la segunda mujer más bella del planeta

La mallorquina Elisabeth Reynés ya forma parte de la historia de Miss Mundo. La representante española, de 22 años y natural de Baleares, ha conquistado un espectacular segundo puesto en Miss Mundo 2026, convirtiéndose en la primera dama de honor del certamen y situándose como la segunda mujer más bella del planeta.

La gran final, celebrada en Nha Trang, Vietnam, coronó finalmente a la representante de República Dominicana, Joheirry Mola, mientras que Elisabeth Reynés firmó una actuación histórica para España. Malasia completó el podio en tercera posición.

El resultado de la joven mallorquina supone el segundo mejor puesto conseguido por España en los 75 años de historia de Miss Mundo, solo superado por la histórica victoria de Mireia Lalaguna, que en 2015 se convirtió en la primera —y hasta ahora única— española en conquistar la prestigiosa corona.

Pero el éxito de Elisabeth Reynés en Miss Mundo 2026 no se fraguó únicamente durante la noche de la gran final. La representante española se consolidó durante todo el mes de concentración como una de las candidatas más fuertes y admiradas de esta edición.

La mallorquina protagonizó uno de los grandes hitos del concurso al imponerse en la prueba continental de “Belleza con un propósito”, convirtiéndose en la primera española en lograr este reconocimiento. Además, fue distinguida como Miss World Europe, confirmando su posición como una de las grandes protagonistas de Miss Mundo 2026.

Su brillante trayectoria dentro del certamen también quedó reflejada en las pruebas clasificatorias, donde consiguió destacar en cinco de las siete competiciones celebradas, una regularidad que la situó desde el principio entre las grandes favoritas.

A sus 22 años, Elisabeth Reynés representa una nueva generación de mujeres que combinan preparación, formación académica y proyección internacional. La joven balear es graduada en Gestión de Alojamientos y actualmente continúa su formación universitaria en Dirección Hotelera en la Universidad de las Islas Baleares, compaginando sus estudios con su carrera dentro del mundo de los certámenes de belleza.

Su segundo puesto en Vietnam la incorpora también a una exclusiva lista de españolas que han conseguido subir al podio de Miss Mundo a lo largo de sus más de siete décadas de historia.

La trayectoria de España en el certamen cuenta con nombres que han dejado una huella imborrable. Carmen Cervera logró la tercera posición en 1961, mientras que Mireia Lalaguna escribió la página más brillante de nuestra historia al conquistar la corona en 2015.

Por el concurso también han pasado otras españolas conocidas como Bárbara Rey, Lorena Bernal o Carla Barber, aunque ahora Elisabeth Reynés consigue situarse entre las representantes españolas más exitosas de todos los tiempos en Miss Mundo.

La corona de Miss Mundo 2026 viajó finalmente hasta República Dominicana de la mano de Joheirry Mola, pero una parte importante del protagonismo de esta edición tuvo acento balear.

Elisabeth Reynés regresa de Vietnam convertida en una estrella internacional y con un histórico segundo puesto que vuelve a colocar a España entre las grandes potencias de Miss Mundo. La mallorquina no conquistó la corona, pero sí consiguió algo extraordinario: hacer historia en uno de los certámenes de belleza más importantes y prestigiosos del mundo.