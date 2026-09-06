Tras la subida de los tipos de interés aplicada por el Banco Central Europeo el pasado junio, son muchos los bancos que están revisando al alza sus ofertas de ahorro. En esta línea, la subida de 25 puntos básicos que realizó el BCE en junio, que situó la facilidad de depósito en el 2,25%, ha cambiado un escenario en el que hasta hace unos meses se esperaba que los tipos continuaran bajando. De hecho, unos meses atrás la competencia era la misma, pero apenas encontrábamos ofertas del 3%.

A esto se suma una mayor competencia por captar y, sobre todo, retener el ahorro de los clientes. No sólo compiten los bancos tradicionales entre ellos: también lo hacen con entidades digitales y extranjeras y con alternativas como las letras del Tesoro o los fondos monetarios. De hecho, las letras españolas a 12 meses están ofreciendo actualmente rentabilidades cercanas al 2,85%, lo que obliga a los bancos que quieren captar a un ahorrador activo a ofrecer productos más atractivos.

Sin embargo, Pedro Ruiz, analista de kelisto, no ve todavía una guerra del pasivo generalizada. Las entidades españolas siguen contando, en términos generales, con una posición cómoda de liquidez y muchas no necesitan pagar mucho más por todo el dinero de sus clientes. Por eso las mejoras se están concentrando en determinados productos, campañas de captación o perfiles de clientes, y especialmente entre entidades que quieren ganar cuota de mercado.

La banca se alinea con el BCE

En este sentido, cuando el BCE sube los tipos, aumenta la rentabilidad que pueden obtener los bancos por su liquidez y también suben los tipos del mercado monetario y de la deuda a corto plazo. Eso permite ofrecer una mayor remuneración por los depósitos sin deteriorar tanto los márgenes.

Sin embargo, hay ciertas diferencias entre los bancos a la hora de atraer a los clientes; mientras Bankinter y Sabadell elevan la remuneración de algunas de sus cuentas, BBVA apuesta principalmente por incentivos económicos para atraer y vincular nuevos clientes.

Bankinter ofrece actualmente su Cuenta Digital con un un 2,47% TIN (2,5% TAE) para saldos de hasta 100.000 euros, sin comisiones ni requisitos de vinculación y con la remuneración garantizada hasta marzo de 2027. Además, la entidad ofrece 600 euros por domiciliar una nómina de al menos 850 euros. En el caso de su Cuenta Nómina, la remuneración llega hasta el 4,94% TIN durante el primer año para saldos de hasta 10.000 euros, aunque exige una mayor vinculación.

Sabadell también está utilizando la remuneración como reclamo comercial. Su Cuenta Online ofrece un 2% TIN durante el primer año para saldos de hasta 100.000 euros, sin exigir nómina ni condiciones y sin comisiones de administración o mantenimiento. A esta rentabilidad se suman incentivos de hasta 400 euros por llevar la nómina y Bizum y hasta 180 euros adicionales por los pagos realizados con Bizum.

BBVA, en cambio, está siguiendo una estrategia diferente. Su Cuenta Online Sin Comisiones aparece en el ranking de Kelisto con una remuneración del 0% TIN y 0% TAE, por lo que no puede hablarse en este caso de una subida de la remuneración del saldo. La entidad sí está reforzando la captación mediante incentivos: su Cuenta Nómina permite conseguir hasta 1.060 euros brutos si el cliente combina la domiciliación de la nómina con otras operaciones, como llevar ahorros, utilizar la tarjeta, Bizum o domiciliar recibos.

Qué esperar ahora

Además, si el BCE vuelve a elevar los tipos o si las expectativas del mercado continúan desplazándose hacia un escenario de tipos más altos durante más tiempo habría más margen para seguir subiendo.

Pero el experto no espera que todos los bancos trasladen punto por punto las subidas del BCE a sus clientes. Una entidad con mucha liquidez y una base de depósitos estable tiene pocos incentivos para hacerlo; otra que quiera ganar clientes puede incluso ofrecer puntualmente rentabilidades por encima de la media del mercado, asumiéndolo como un coste de captación.

A corto plazo, hay más posibilidades de ver nuevas mejoras que recortes generalizados, especialmente en depósitos y cuentas utilizadas como herramienta de captación. La subida de tipos de junio todavía se está trasladando al mercado y la incertidumbre sobre la inflación y el precio de la energía hace que el BCE mantenga abierta la puerta a nuevos movimientos.

Con todo esto, su estimación para los próximos meses es que si el BCE vuelve a subir los tipos, como parece, probablemente veremos nuevas mejoras y ofertas que se acerquen o superen el 3%, sobre todo de forma promocional.

Por ello, el ahorrador está entrando en un escenario bastante más favorable que el que se esperaba hace unos meses, pero será fundamental comparar, porque la diferencia entre lo que paga una cuenta convencional y las mejores ofertas del mercado puede seguir siendo muy elevada.