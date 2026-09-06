Detenidos 21 inmigrantes marroquíes por apedrear a militares y guardias civiles en Ceuta

Un total de 21 inmigrantes marroquíes han sido detenidos en las últimas horas en Ceuta por apedrear a a una patrulla de militares regulares y a un grupo de guardias civiles. Los detenidos estaban participando en peleas entre ellos, cuando la patrulla de la Fuerzas Armadas se dispuso a intervenir, la turba comenzó a cargar con ellos.

El incidente se produjo a última hora de la noche de este sábado en las inmediaciones de la playa del Trampolín, lugar okupado por el asentamiento ilegal donde se concentran centenares de invasores que siguen durmiendo en esta zona de la costa.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha lamentado este domingo el ataque a sus agentes y ha asegurado que estos sucesos contra las Fuerzas Armadas se están repitiendo «porque no están investidos de la autoridad suficiente para poder ejercer su trabajo de una manera eficaz y contundente».

La ATME ha exigido «de manera inmediata» el reconocimiento como agentes de la autoridad y también como «profesión de riesgo ya que cada día los enfrentamientos son más numerosos y las agresiones más continuas».

«No podemos seguir en esta situación y elevamos la voz de alarma que llevamos diciendo desde hace un mes», ha añadido la organización de militares.