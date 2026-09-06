Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona ante el Valencia

El Barcelona ya es líder en solitario de la clasificación de la Liga. El conjunto culé aprovecha el pinchazo del Real Madrid con una goleada en Mestalla, en la que cayeron cinco pero pudieron ser más. Recital, una vez más, ofensivo del equipo de Hansi Flick, que vuela en este arranque, sumando 12 puntos y un total de 17 goles en cuatro partidos. A tres puntos está el conjunto blanco tras perder contra el Betis, que es tercero. Cuarto aparece el Deportivo de A Coruña, a la espera de lo que hagan Alavés y Osasuna.

El Barcelona se paseó en Mestalla. Los de Hansi Flick golearon al Valencia y no fallaron para ser líderes en solitario, aprovechando los pinchazos de Real Madrid y Atlético. Un partido que los culés dominaron de principio a fin para darles un chute de moral para la Champions y hundir más en el agujero a los de Corberán en la zona de descenso.

Clasificación de la Liga