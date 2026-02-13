Flick se quita la careta con los árbitros: de pedir respeto a rajar de ellos tras perder 4-0

Hansi Flick ha cambiado su discurso sobre los árbitros. El técnico del Barcelona siempre ha vendido que no habla del trabajo de los colegiados, incluso pidió respeto para ellos justo antes de la final de Copa del Rey contra el Real Madrid. Pero tras lo ocurrido contra el Atlético en el Metropolitano este jueves, el alemán volvió a cargar contra Martínez Munuera por el gol anulado a Cubarsí.

No es la primera vez que Flick raja de los árbitros, ya lo ha hecho en otras ocasiones cuando alguna decisión polémica no ha caído de su lado. Pero sorprenden sus palabras en la sala de prensa del Metropolitano, ya que hace apenas unos meses, el 25 de abril de 2025, en la previa de la final copera ante el Real Madrid, señaló que «no cuidar a los árbitros es no tener fair play».

La imagen de De Burgos Bengoetxea llorando y las palabras de González Fuertes por las protestas del Real Madrid, a través de su televisión, marcaron la previa de la final de Copa y el técnico germano del Barcelona salió a defenderles en rueda de prensa cuando le preguntaron por ello: «No sé qué decir.. Para mí es un deporte, es un juego, fútbol. Es nuestra responsabilidad proteger a los jugadores y a todo el mundo de este ambiente. No está bien», comenzaba diciendo.

«Hay emociones en el terreno de juego, pero luego hay que dejarlas todas atrás. Los aficionados, todos, quieren ver a los jugadores y necesitamos a los árbitros. No cuidar a los árbitros es no tener fair play. Necesitamos a los árbitros, ya lo dije, tenemos que cuidarlos porque no podemos no respetarlos. Todos los clubes, entrenadores y jugadores… es lo que tenemos que hacer», concluyó Flick.

En el Metropolitano cambia todo

Pero el partido del Metropolitano lo cambió todo. El Barcelona perdía 4-0 cuando Cubarsí daba vida a los suyos con un gol que reducía las diferencias. Pero tras siete minutos de revisión, Martínez Munuera anuló el tanto por fuera de juego de Robert Lewandowski. La imagen causó mucho revuelo entre el barcelonismo porque el semiautomático no funcionó y tuvieron que tirar las líneas a la vieja usanza. Es tan justa la posición que todo el Barça ha protestado, incluido el propio Flick, a pesar de que perdieron 4-0 y se libraron de una goleada mayor.

Al acabar el encuentro, le preguntaron al técnico del Barcelona por lo ocurrido en el gol anulado y aprovechó para rajar del árbitro: «¿Qué puedo decir? Hemos comenzado con las tarjetas amarillas, la primera acción sobre Balde lo era. Seguro. Hubiera sido todo diferente si la enseña. Al no hacerlo, invitas a jugar así. Para mí es un lío. ¿Han sido siete minutos parados? ¿Han encontrado algo? Para mí no era fuera de juego. Si ellos han visto algo, avisa. Pero no hay comunicación».