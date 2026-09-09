Laporta defiende a los árbitros de las protestas de Mourinho: «Mientras no falte al respeto…»

Joan Laporta ha respondido a las quejas arbitrales del Real Madrid. El presidente del Barcelona acudió a la comida de directivas en la previa del partido de este miércoles ante el Feyenoord y analizó las protestas de José Mourinho después del penalti no rematado de Mbappé ante el Betis. Una comparecencia ante los medios en la que también habló del objetivo de ganar la Champions y su campaña de Lamine Yamal con el Balón de Oro.

El conjunto blanco sufrió el pasado fin de semana la primera derrota de la temporada. Mourinho clamó por la decisión de que el francés no volviese a lanzar el penalti después de que Bartra estuviese adelantado. Sin embargo, el VAR no rectificó la decisión y el Barcelona aprovechó para ser líder en solitario. Sobre ello, Laporta pidió respeto para el colectivo arbitral.

«A nosotros nos tiene muy ilusionados el Barça. Deco ha hecho un trabajo extraordinario, con la ayuda de Bojan para coordinarse con Flick. Entre todos hemos conseguido una plantilla competitiva. Lo que hacen los demás equipos, mientras no se pasen de la raya del respeto y la concordia institucional, debe mantenerse. Que los demás equipos hagan lo que crean oportuno. Nosotros lo respetamos siempre y cuando no haya una transgresión de lo que es normal en la relación entre clubes», indicó.

Unas palabras en respuesta a Mourinho a raíz de confesar en rueda de prensa su incredulidad por no encontrar justificación en el CTA para no haber corregido su decisión: «¿Por qué no fue repetido? Pues porque el VAR no conoce el reglamento… o porque no ha querido. Esta es una cuestión que me gustaría que la gente responsable pudiera responder. ¿Por qué? Si el VAR no lo hizo repetir por desconocimiento del reglamento, se debe ir a casa y dejarlo. Si no mandó repetirlo porque no quiso, es todavía peor. Y luego viene otra peor: si no sabía el reglamento, ¿por qué no ha llamado al árbitro para verlo en el monitor? Un poco extraño», dijo en la previa contra el Inter.

Laporta pide el Balón de Oro para Lamine Yamal

Laporta estuvo acompañado por el vicepresidente Rafa Yuste y más directivos y empezó su campaña para que Lamine Yamal gane el Balón de Oro después de su temporada con el Barcelona y el Mundial con España. «Está a un nivel espectacular. Es un genio y creo que su nominación es merecida. Tiene carácter, madurez. Que sea capitán, ya dice. Me sabe mal por algunos jugadores que también podrían serlo, como Gavi. Fue decisión de los jugadores y de Flick. Creo que eligieron bien. Me duele que no haya jugadores nominados como Pedri o Raphinha. Creo que también hicieron méritos. Por su calidad lo merecían», añadió.

Sobre los objetivos de la temporada, Laporta tiene claro que el objetivo sigue siendo la Champions: «Queremos ganar la tercera Liga consecutiva. Seguir siendo el rey de copas. Ganar la Supercopa para dar un golpe a mitad de temporada. Por supuesto, este año queremos ganar la Champions. Ese es el gran objetivo», dijo.

«El Barcelona es un club único en el mundo y la prueba de ello son las nominaciones al Balón de Oro. Estamos muy orgullosos. Los jugadores tienen que estar agradecidos al club por lo que les da. Sería muy feliz si lo gana un y una jugadora de aquí», concluyó.