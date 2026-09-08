El CTA justifica la no repetición del penalti de Mbappé: «Batra no comete ninguna infracción»

El Comité Técnico de Árbitros ha dado las explicaciones que ha considerado pertinentes sobre las polémicas de la jornada en su programa Tiempo de revisión. Para sorpresa de nadie, en las polémicas analizadas de Primera División, la decisión de los árbitros fue correcta. No hubo errores. En el caso del penalti que lanza Mbappé y que despeja Bartra, pese a estar considerablemente adelantado y meterse en el área antes de que el madridista golpee. Para el CTA, Iglesias Villanueva actúa bien desde el VAR y el jugador del Betis «no comete ninguna infracción».

La justificación es clara. Señalan que el jugador del Betis no pisa la línea y aportan una toma frontal en la que tampoco parece que pise la medialuna del área, que es la que delimita la distancia mínima a la que los jugadores deben situarse a la hora de lanzar un penalti. Sí que pasan por alto la posición del resto de su cuerpo, que está claramente invadiendo el área y se van al reglamento establecido por la IFAB que señala que no se proyecta al césped siempre que haya un punto apoyado sobre él, que en este caso sería el pie derecho.

«En el momento del pateo del balón, Bartra tiene un pie en el aire y el otro en contacto con el suelo […] Este pie no pisa el área de penalti ni tampoco el semicírculo», señalan en el vídeo explicativo. De esta manera, señalan que Iglesias Villanueva acertó al no mandar a Hernández Hernández que el lanzamiento de Mbappé se repitiese.

Sobre el hecho de que Bartra esté en el aire y que esa posición no sea punible, el CTA atiende a los argumentos de la IFAB. «Si un jugador está en el aire cuando se ejecuta un penalti, su posición se determina por la posición proyectada de sus pies si estuvieran tocando el suelo», afirma la IFAB en su reglamento. Los árbitros españoles especifican que «‘en el aire’ sólo se aplica cuando todo el cuerpo está despegado del suelo».